Así es ‘Hacks’, la comedia que asombra a todo el mundo

A Jean Smart todos la respetan en Hollywood, la crítica adora sus actuaciones y durante años ha aparecido en diferentes series de televisión; sin embargo, solo ahora ha podido disfrutar de una verdadera fama con casi 50 años de carrera.

rLo más interesante es que ha dado el paso a protagonista con una comedia que explora precisamente lo que significa la fama y el legado que puede dejar una artista que se ha dejado todo frente al escenario.



Se trata de Hacks, una producción de HBO Max que causó mucho interés por estos lados al conseguir 15 nominaciones a los premios Emmy de este año. Como sucedió en el 2020 con Schitt’s Creek, que se ganó todos los premios en esa ocasión y pasó de ser una serie canadiense escondida en la parrilla de programación de Comedy Central a convertirse en el objetivo de televidentes ávidos de nuevas y refrescantes narrativas en el género; Hacks apareció sin mucho aspaviento, pero con gran fuerza para robarse el interés de la audiencia.

Hannah Einbinder es Ava en la producción. Foto: HBO Max

Al ver los primeros minutos de la serie se reconoce a Smart. Claro, ella era es la madre un poco disfuncional de Kate Winslet en la miniserie policíaca Mare of Easttown y ofreció un gran trabajo de interpretación, que fue eclipsado por el papel de la protagonista: una detective llena de conflictos en un pueblo pequeño con heridas muy profundas. Pero Jean Smart tenía un as bajo la manga con su comedia acerca de la comedia.



No es un juego de palabras, en realidad así se puede definir a Hacks, un recorrido divertido y muy emocional de Deborah Vance, una famosa artista del stand-up comedy que sigue trabajando en un ocaso de su carrera muy particular, sin dejar perder su halo de diva, y que sigue haciendo su rutina de humor en un hotel de Las Vegas.

A una gran distancia de esas historias tan comunes en las que el guion se ensaña con la decadencia del artista, Hacks prefiere explorar la tensión de una protagonista que ve cómo todo va cambiando, pero que se aferra a esa zona de confort y poco esfuerzo para mantenerse vigente, pero sin caer en el melodrama crudo o maniqueo, sino que plantea algunos giros muy específicos para llevar la trama a terrenos más sorpresivos.



Precisamente, uno de ellos, que en realidad es la base de la historia, es la aparición de Ava, una joven guionista que termina, muy a su pesar, trabajando con Deborah Vance.

Los conflictos generacionales, la actitud insoportable de la jefa y las propias frustraciones de la empleada le dan ese sabor agridulce pero delicioso a la historia. Aquí funciona muy bien ese principio de que los contrarios terminan atrayéndose.



Hannah Einbinder (Ava) es quien narra los acontecimientos, mientras que en la piel de su personaje pretende asumir su nueva situación, convertida en la sombra de una estrella de otro tiempo. La joven tiene sueños y un impulso que parece atrapado entre las luces viejas de un teatro de comedia y algunos chistes a prueba de cualquier intento de renovación.



Pero descubrirá que en ese espacio y ambiente que odia hay una mística especial y que la ‘bruja’ que tiene como jefa puede ser clave para equilibrar su ansiedad y esos suelos rotos. En la vida real, Hannah Einbinder es una comediante de stand up-comedy y actriz de 26 años que está aprendiendo de una leyenda de Hollywood; quizá la gran diferencia con la ficción sea que no odia a su compañera.



De hecho, ha reconocido en muchas ocasiones que Hacks le está cambiando la vida. No todos los días trabajas con una actriz que pudo saltar de la comedia Frasier a la saga de acción 24, probar el surrealismo de los superhéroes de Legión o ser parte de una discusión social con los justicieros de Watchmen o de los conflictos adolescentes de la polémica comedia animada Big Mouth. En realidad, Hacks les está haciendo justicia a Smart y a un mundo del humor donde además de luces hay muchas sombras.



