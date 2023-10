En elecciones hacer periodismo es muy difícil / Columna 'El otro lado'

Hacer periodismo es cada vez más difícil. Y hay muchos signos que lo certifican. En esta campaña fue casi imposible informar bien. Todos buscaban, a las que sea, ser la noticia de los medios. Ideas, nada; show, todo; fakes, siempre. En el siglo XXI, digamos que hablamos de Uribe o Petro, Bolsonaro o Trump, Bukele o Milei, los políticos se dedican a trinar en X. Saben que si pelean por ahí son la noticia. Imponen su relato. Evitan la pregunta. Y felices porque lo que buscan es ser la noticia de los medios.

La verdad huyó en las ‘autofake’ y en la búsqueda desesperada por aparecer de los candidatos. Ya no basta con lo falso, el rumor, la diatriba inverificable, sino que ahora se inventan algo “fuera de lugar” y, luego, salen a decir que ellos no fueron, que su voz fue clonada.



Los candidatos dicen poco o nada de sí mismos y se dedican al show de atacar al rival y a su mentir cínico. Buscan ser la tendencia sin ideas. Y lo logran. En Bogotá no hubo una idea singular, una idea única, una propuesta de ciudad. Uno seduce por ser el hijo de su papá, el otro por ser el hijo del ministro, el otro por escribir geniales paraísos, uno más que nunca provocó nada.

La denuncia periodística no hace mella. El periodismo investigó e informó que muchos candidatos son corruptos y, además, cínicos. Y no sirvió de nada. A nadie le importó. Antes, por una denuncia de medios, la gente, al menos pedía disculpas o renunciaba, ahora se ríe. Estos personajes les dicen a los periodistas: ¿robé y...? Su trabajo me importa un carajo. Los líderes políticos, los corruptos, los narquitos y demás especies ahora se dedican a “ensuciar” a los periodistas, los acusan, los amedrentan, los amenazan, los ultrajan... y les mandan las jaurías de incendiarios pagos de red digital para que denigren y ataquen. Y no basta con eso, ahí están con ejércitos de abogados para atacar judicialmente y evadir todas las culpas. Ahora, además, tienen periodistas mascotas prepagos, que hacen parte del circo de atacar sin pudor a quien lleve la contraria, piense distinto y denuncie con datos las malas para prácticas políticas de su patrón.

Imagen de referencia de las elecciones en Medellín. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

Lo terrible es que los periodistas caemos en sus fake y en sus tácticas de show. Los volvemos noticia. Hacemos de bobos útiles al crear ese espectáculo que quieren. En rigor, deberíamos habernos silenciado. Ya que sabemos que no estamos brindando criterios a la gente, sino sirviendo de “transmisores” de estos egopersonajes que se creen dignos de gobernarnos.



En este escenario es muy difícil que al periodismo le vaya bien. Presión del clic, chantaje de pauta, compra de conciencias, persecución judicial, ‘autofakes’ provocadas, escándalos. Lo peor es que los que salen perdiendo son el periodismo y los medios cuando las malas prácticas democráticas son de los políticos. ¡Difícil hacer buen periodismo en estas condiciones!

ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

Orincon61@hotmail.com