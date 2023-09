La idea de una tercera parte de la película musical ¡Mamma Mia! no parece solo un deseo de los fanáticos de la saga cinematográfica.

Según lo registró la revista Vogue, Meryl Streep no tendría problema en volver a la historia inspirada en la música de la banda Abba. "Estoy dispuesta a cualquier cosa", dijo Streep. "Tendré que programar una exploración de la rodilla antes de filmar, pero si hay una idea que me entusiasme, estaré totalmente ahí".

Tras dos películas (¡Mamma Mia!, de 2008) y ¡Mamma Mia: Here We Go Again!, del 2108, reveló que el personaje de Streep, Donna, había muerto.

Según la productora Judy Craymer ese giro la llevó a recibir muchas críticas. Pero según lo revelado en Vogie "Ella [Streep] dudaba en hacer otra película porque normalmente no hace secuelas", ¡Pero sé que le encantaría volver a filmar sus escenas para Here We Go Again! Sintió el amor a su alrededor y la alegría de reunirse con esas personas, así que creo que eso la hizo más abierta a la perspectiva de un tercera producción”.



Otro tema: La sirenita: sufrió en taquilla, pero ahora rompió un récord en Disney+

Pero Streep no es la única estrella a la que le encantaría repetir sus papeles en otra película. Amanda Seyfried, Colin Firth, Pierce Brosnan, Dominic Cooper y Stellan Skarsgård dijeron que todos estarían decepcionados si hubiera "un guión lo suficientemente bueno como para darnos otra oportunidad". Seyfried dijo: "¡Te reto a que me muestres una persona que no quiera una tercera ¡Mamma Mia!".



Puede leer: ‘El rey de la montaña’: la película del dramático pedaleo en la vida de un ciclista

Facebook Twitter Linkedin

La cinta tiene una comunidad de seguidores que esperan una nueva trama para seguir desarrollando las tramas de amor y música. Foto: Archivo ELTIEMPO

“Sé que todos nos morimos de ganas de hacerlo, y Meryl definitivamente estaba desanimada por no haber estado en gran parte de la segunda. Ella entendió que ahí iba la historia, pero recuerdo que dijo: "Bueno, no quería estar muerta". Bajo ese contexto, está claro que una tercera cinta está más cerca de hacerse realidad.



CULTURA

@CulturaET