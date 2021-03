Habla Patricia Tamayo, la protagonista de 'El olvido que seremos'

Lo primero que Patricia Tamayo salió a comprar cuando conoció a Cecilia Faciolince de Abad, su personaje de la película El olvido que seremos, fue el esmalte color fiesta, que siempre ha usado la esposa de Héctor Abad Gómez, el hombre en el que se basa el libro de su hijo y el filme galardonado con el Goya a mejor película iberoamericana.

“Las uñas pintadas de ese rojo llamado Fiesta son la mejor expresión y extensión de ella, de su alegría, de su inmensidad. Hacen parte de su vitalidad, de esa mujer que lo arrasa a uno con su energía, a pesar de tantos dolores”, cuenta Tamayo.



La actriz compró dos frasquitos de esmalte y luego la producción fue por más. “Era fundamental que ese esmalte siempre se viera fuerte, bien puesto en todas las escenas, porque es ella”, agrega Tamayo.



Este personaje, uno de los más importantes de su carrera, lo consiguió sin casting. Le llegó en un desayuno con el director de la película, el español Fernando Trueba, luego de dos horas y media de charla.



“Inicialmente, me llamó la productora de Dago García Producciones (empresa que hizo la cinta para Caracol Televisión). Fue una sorpresa, porque yo había leído el libro de Héctor Abad Faciolince (en el que se basa la película) dos veces. Es uno de mis favoritos. Él me contó que le habían pasado algunas escenas mías y cuando acabamos de desayunar solo me dijo: ‘Bienvenida al barco’. El corazón me dio un vuelco, pero le pregunté por la audición y me contestó que él no trabajaba así”. Trueba le contó que había visto cosas de su trabajo y que, tras la charla, no le había quedado ninguna duda: ella era Cecilia Faciolince.



La actriz comenzó a trabajar en su personaje, sin tener aún una fecha de inicio. Viajó a Medellín a un homenaje a Héctor Abad Gómez en la Universidad de Antioquia y allí conoció a Cecilia Faciolince, así como a sus hijos.



Quería datos y saber más de ella, hasta que un día su esposo, el también actor Jairo Camargo, le dijo que faltaba tiempo para empezar a grabar y que se calmara, pues de lo contrario iba a llegar sobrecargada.



Pero esa mujer “chispeante y que se ríe hasta con sus manos, a la que se le aguaban los ojos contándome sus dolores, pero rápido cambiaba de actitud”, había atrapado a la actriz caleña.



De su actuación, Fernando Trueba ha dicho que si Tamayo trabajara en Estados Unidos, “ya se hubiera ganado diez Óscar”, y ella agradece su generosidad afirmando que la estela de esta película es tan grande que “lo más importante es que tengamos conciencia verdadera del talento humano tan gigante que hay aquí. Si me remito solo a El olvido que seremos, doy fe de que los de cámara, los de vestuario y arte, los actores, todo el mundo, tuvo la mayor sapiencia en lo suyo”.



De hecho, Trueba, a quien al parecer le gusta mucho el 10, dijo que con ese equipo él hacía ese número de películas, por la gran coordinación entre todos.



“Los premios son un aliciente y este es un apoyo gigante para el cine colombiano, que ha ido cogiendo caminos maravillosos que hacen que la gente ponga el ojo en nosotros, así que es importante estar convencidos de lo que somos capaces”, afirma.



Ganadora del premio India Catalina en el 2015 como mejor actriz de reparto por su personaje de doña Tulia en Las Hermanitas Calle, Patricia Tamayo nació en 1971 y estudió arte dramático en la Universidad del Valle. Luego de hacer estudios en Bogotá con Paco Barrero, regresó a Cali e hizo algunas obras en el TEC del maestro Enrique Buenaventura.



En 1992 llegó a la televisión. Allí, ha interpretado otros grandes personajes, como Rosalba, en Lady, la vendedora de rosas, y Myriam, en El Joe, la leyenda.



Luego de El olvido que seremos grabó la película Red Jungle, con Álvaro Bayona, Julián Díaz y Vera Mercado, y que está pendiente de estrenar, y el 1º y 2 de abril estará en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo con El sueño de la vida, de Federico García Lorca, coproducción del Mayor y La Maldita Vanidad, dirigida por Jorge Hugo Marín.



Es una obra que Tamayo repite. Ya la hizo con Guillermo Piedrahíta del TEC, en el Teatro Jorge Isaacs, de Cali, “y ahora Jorge Hugo la hace más contemporánea. Estamos ensayando muy juiciosos. Somos 11 actores poniendo en escena esta pieza que tiene varias realidades y que es difícil de montar, pero ojalá le guste mucho a la gente”.



Aunque Tamayo ha seguido trabajando y estudiando después de El olvido que seremos, lo que ha significado la película siempre le sacará una sonrisa.



“Tuve un personaje que es real y en el que me pude inspirar, de quien se puede aprender el sentido práctico de la vida. Una mujer que tuvo un esposo volcado en las causas sociales y perdía los empleos por su pensamiento o se tenía que ir del país para preservar su vida. Y ella lo apoyó trabajando para sacar adelante a la familia, creando una inmobiliaria que hoy tiene oficinas fuera del país. Ella ya no está en el día a día, pero es la cabeza de todo”.



La intimidad de las cartas y los casetes en los que la familia se contaba la vida cuando el médico Abad Gómez no estba en Colombia, hicieron parte de su proceso de creación, “unos documentos inspiradores de una cotidianidad de familia, porque la verdad es que esta no es solo una película sobre un hombre bueno, sino sobre una familia buena”.



Recuerda la escena de un almuerzo y en la que aparecía un tío obispo de Cecilia Faciolince, y ella se ofreció a cocinar el menú de ese día, que, recordaba, era una posta cartagenera que no se comieron completa porque grabaron “luego del almuerzo con la producción, pero estaba deliciosa”, dice.



La historia cuenta una gran tragedia: el asesinato de Héctor Abad Gómez, “que sigue impune. Pero lo más doloroso es que en este país siguen matando a la gente que defiende la vida y lo hacen ante la indiferencia de muchos y de los gobiernos. Cuántas familias como los Abad Faciolince se han visto afectadas, con sus vidas cambiadas para siempre. No es posible que nos acostumbremos a eso”.