Disney ha desatado la emoción con el lanzamiento del tráiler de su nuevo cortometraje, ‘Once upon a studio’ (en español ‘Había una vez un estudio’) en preparación para la celebración de su 100º aniversario.



Este emocionante corto reúne a una impresionante variedad de personajes de Disney en una experiencia única que muchos no querrán perderse.



‘Había una vez un estudio’ está programado para estrenarse en ABC durante el evento especial ‘The wonderful world of Disney: Disney’s 100th anniversary celebration!’ el 15 de octubre.



La película se presenta como un tributo al legado de Disney y contará con la aparición de 543 personajes icónicos de más de 85 películas, en una mezcla de animación dibujada a mano y animación por computador.



Dirigido por Dan Abraham y Trent Correy y producido por Yvett Merino y Bradford Simonsen, este cortometraje promete una experiencia conmovedora y emocionante que celebra la rica historia de Disney a lo largo de diez décadas de narración y logros tecnológicos.



El tráiler recientemente lanzado nos ofrece un vistazo a lo que podemos esperar en este evento especial. El corto se centra en la reunión de estos queridos personajes de Disney para una foto grupal espectacular, que conmemora el centenario de la compañía. La diversidad de personajes, desde héroes hasta villanos, príncipes y princesas, brinda una experiencia única que emocionará a fanáticos de todas las edades.



Si usted es un amante de Disney y su legado, ‘Había una vez un estudio’ es una cita obligada. Prepárese para disfrutar de este tributo conmovedor cuando se estrene el 15 de octubre. Mientras tanto, puede ver el emocionante tráiler oficial para obtener un adelanto de lo que le espera en esta celebración única del mundo mágico de Disney.

El Comercio (Perú)/ GDA

