Luego de una exitosa carrera en Hollywood, Gwyneth Paltrow reveló que ya no le interesa seguir haciendo películas. En los últimos años, la estadounidense ha disminuido considerablemente el número de producciones en las que participa.



Paltrow, de 49 años, ha sido una de las caras más reconocidas de la industria cinematográfica de las últimas décadas. La californiana tiene entre sus premios, un Óscar, un Globo de Oro y dos estatuillas del Sindicato de Actores.



Últimamente se ha dedicado a la dirección de su propia línea de productos de bienestar llamada ‘Goop’. La famosa señaló que actualmente se siente feliz concentrándose únicamente en esta faceta de su vida.



En una entrevista con Willie Geist del programa ‘Today’, Paltrow se refirió a su carrera como actriz. Lo hizo en un tono de despedida que no pasó desapercibido para sus fanáticos.



"Realmente no me pierdo nada. Creo que soy muy afortunada de haber podido hacerlo y estoy segura de que todavía lo haré en algún momento" expresó.



La actriz continuó hablando de su experiencia como empresaria a cargo de su propia marca. Según lo que contó, su vida laboral en estos momentos es tan “poderosa” que ya no necesita del cine.



"Mi equipo siempre quiere que haga una película, pero realmente amo lo que hago y me encanta lo inmediato que es y cómo somos capaces de crear un producto de la nada en el que creemos tanto" manifestó la estadounidense.



No es la primera vez que lo dice

Las palabras de Gwyneth no son sorpresa para aquellos que han seguido de cerca su carrera. La mujer ha dicho en otras ocasiones que la actuación no es la profesión en la que se ve toda su vida.



En el 2019 cuando le preguntaron sobre sus pasiones en una entrevista con Harry Kargman, explicó que terminó en Hollywood por una cuestión de suerte. Sin embargo, fue enfática en lo afortunada que ha sido de tener esa ocupación.



"Ya no diría que me apasiona. He tenido mucha suerte y mucho trabajo, lo que me llevó a una carrera cinematográfica realmente buena. En cierto momento sentí que no era lo que quería hacer, así que hice un pequeño giro" indicó.



Un año después en una charla con Quarantined with Bruce de SiriusXM contó cuál fue el momento exacto en el que supo que la actuación no era lo suyo. Según lo que reveló, apenas tenía 26 años y acababa de grabar ‘Shakespeare in Love’ cuando se dio cuenta que no amaba su profesión.



A pesar de todo esto, Paltrow aclaró que aún debe cumplirle una promesa a su mamá: participar en una obra de teatro. Por lo que la actriz, le regalará a sus admiradores un último espectáculo.

