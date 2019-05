‘El potro de la radio en Colombia es brioso, pero yo soy terco’

El 8 de julio será un nuevo gran día para Gustavo Gómez Córdoba en Caracol, la emisora que en su programa 6 a. m. 9 a. m. tiene más de un millón de oyentes.

Ese día asumirá como el director de noticias de la cadena básica de Caracol y tendrá una dura competencia con quienes ocupan ese cargo en otros diales, como Julio Sánchez Cristo, de La W, también de Caracol; Yolanda Ruiz, de RCN Radio; Néstor Morales, de Blu, y Luis Carlos Vélez, de La F. M.



Gómez ya está frente al reto y por eso dice: “En este país, cabemos todos; en la radio de este país, cabemos todos. Tengo una competencia de primer orden y un escenario de riqueza radial que pocos países tienen. El potro es brioso, pero soy terco”, le comentó ayer a EL TIEMPO, vía correo electrónico.



Pocas horas antes, se había conocido el nombramiento de Gómez Córdoba, nacido en Medellín hace casi 52 años, pero criado en Bogotá. Lo hizo al aire quien ha sido su jefe en Caracol Radio, en el último tiempo: Darío Arizmendi, el director saliente.



La mesa y equipo de trabajo de 6 a. m. 9 a. m. ya son de sus afectos y los conoce. Transitó pasillos para llegar allí, también en las madrugadas, cuando hizo parte de ese equipo que dejó —aunque no del todo— hace cinco años, al asumir la dirección de La luciérnaga, el programa de la tarde de Caracol.



En la madrugada de este viernes y poco antes de que se hiciera público su nombramiento, Gómez les escribió a sus compañeros de La luciérnaga para contarles el paso que daba, y ya al aire, dijo cómo fue el proceso para su designación, cargo que, según Arizmendi, tuvo muchas personas detrás.



“Empezó un proceso dentro de la empresa, y seguramente hablaron con otras personas y estudiaron varios candidatos. Sin embargo, hubo muchas charlas conmigo que nunca pensé que fueran para ocupar el cargo. Cuando todo fue avanzando, se lo dije a mi esposa, una de las pocas personas que supo”, dijo Gómez, al aire.



El periodista, que empezó estudiando Derecho y con la idea de ser caricaturista (labor en la que, según ha contado, fracasó desde el primer día), ha pasado por muchas formas del oficio.



Fue libretista de programas de televisión (Yo, José Gabriel, de RCN, y De paso, en Señal Colombia); locutor (Javeriana Estéreo), donde puso su pasión por la música al servicio de sus oyentes; editor general de Cromos, ha escrito en Semana, Bocas, Billboard, Diners, El Malpensante, Arcadia, Fucsia, Plan B; columnista de los diarios El País y EL TIEMPO, y presentó el programa Cero Noticias, del Canal 1, en el 2014.



Aunque de alguna manera el periodismo cultural sigue siendo su gran fuerte, Gómez aprendió mucho más de política y de Estado cuando trabajó para el Ministerio de Gobierno y la Consejería para la Modernización del Estado, durante el gobierno de César Gaviria.



En la vida, Gustavo Gómez va con Ligeia Ospina, su esposa, música clásica e intérprete de viola, a quien conoció cuando trabajaba en Javeriana Estéreo y “enredó” para siempre diciéndole que le enseñara a pronunciar su nombre, y sus dos hijos, Gustavo y Francisco, de 16 y 14 años, respectivamente.



Ahora, madrugará a informarles a los colombianos, consciente de que su voz y su opinión, así como las de sus periodistas, son fundamentales en los momentos que vive el país.



Claro que él dice que siempre ha sido así: “Desde que nací, este país estaba en construcción. ¡Y sigue en obra! Así que se siguen necesitando servidores públicos decentes que hagan el trabajo con honestidad y apego a la verdad. Los periodistas estamos al servicio de la gente. Me lo seguiré tomando muy en serio en las mañanas”, le dijo a EL TIEMPO.



Fanático de los Beatles, afirma que el desaparecido cuarteto de Liverpool lo quiere y nunca le falla con su música. Y ratifica su amor por Star Trek y por la buena lectura.



En un mundo inmerso en la tecnología, dice que “el periodismo sigue tratando de formalizar las condiciones de su obligatoria relación con esta. Pero el norte debe ser siempre que aparatos y plataformas sirvan al periodismo para llegar a más gente (y de manera más expedita), pero no es el periodismo el que los sirve. No sirve el periodismo que solo sirve a la tecnología”, le comentó a este diario, antes de dedicarse, ayer, a La luciérnaga.