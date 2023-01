Gustavo Bolívar fue senador de la República hasta el 31 de diciembre de 2022. Ahora, en entrevista con ‘W Radio’, comentó que decidió dejar su curul con el fin de atender asuntos personales y profesionales, como escritor y novelista.

La renuncia de Bolívar sería una de las que se aceptaron más rápido, el mismo sábado a pocas horas de terminar el año. Su dejación dio paso a rumores que señalan que estaría pensando seriamente en ser candidato a la Alcaldía de Bogotá por el Pacto Histórico, aunque aún no se ha confirmado nada.



Sobre su nuevo proyecto como escritor, se sabe que prepara un producto para ‘RCN’, sin embargo, la temática esta vez se alejará del narcotráfico. Recordemos que el también guionista ideó famosas telenovelas como ‘Sin tetas no hay paraíso’, ‘El capo’, ‘Pandillas, guerra y paz’, ‘Tres Caínes’, entre otras.

“Regreso a la novela romántica. Usted sabe que el público siempre tuvo una preferencia por mis historias acerca del tema del narcotráfico, pero por tercera vez vuelven a creer en una historia romántica”, comentó en la entrevista.



Sobre la sinopsis de la historia, señaló que se trataría de la vida romántica de un millonario y llevaría por título ‘Millonario sin amor’.



“Estoy arrancando a escribir esta noche y mañana. Ya esta semana tengo la sinopsis lista y el libreto, yo creo que por ahí en unos 15 días”, aseguró. El ahora exsenador resaltó que “parte de la urgencia es que el canal también necesita un producto rápido y no me esperaba hasta mayo o junio. Estamos afinando temas de contrato y ya me autorizaron a contarlo en estos últimos días”.



Sobre la candidatura a la Alcaldía, dijo que no descartaba ni aseguraba nada por el momento, aunque por ahora da un paso al lado en el tema de la política.



“Sobre mi aspiración a la Alcaldía, no la descarto ni asumo candidaturas aún, porque ya vieron, tengo muchas cosas por hacer. Si resolviera ser candidato no sería un buen candidato porque no me gusta prometer cosas que no puedo cumplir y porque exigiría de los bogotanos igual compromiso que el mío pues, ninguna transformación es posible sin trabajo en equipo”, respondió Bolívar.



Hace una semana, el senador había asegurado que necesitaba regresar a su anterior profesión, de escritor, sin embargo, dijo que seguía teniendo el apoyo de sus jefes políticos. También recalcó que lo hacía por razones económicas y familiares.

ELIM J ALONSO

Redacción Tendencias