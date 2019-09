Guillermo del Toro prepara libro de terror junto a Amazon

Guillermo del Toro se ha asociado con Amazon para publicar una antología de relatos cortos que verá la luz en 2021, informó el gigante digital en un comunicado.

“A lo largo de los años, me he inspirado leyendo relatos cortos, desde historias de fantasmas a cuentos de hadas”, afirmó el realizador mexicano acerca de los relatos que, según Amazon Original Stories, “presentarán un mundo de extraños sucesos, terror sobrenatural y oscura fantasía”, temas que no resultarán ajenos a los fanáticos de un director y productor recordado por películas como 'El laberinto del Fauno' y 'La forma del agua' (ganadora de dos Óscar: mejor película y mejor dirección) y que produjo la cinta Historias de miedo para contar en la oscuridad, que se estrena mañana en Colombia.

“Guillermo del Toro no tiene parangón como arquitecto de la creatividad y el error”, dijo la editora de Amazon Publishing, Mikyla Bruder.

“Estamos deseando presentar el mundo que ha creado para lectores y oyentes”, añadió en referencia a que esta antología literaria de Del Toro se podrá leer en el dispositivo Kindle de Amazon y también escuchar como audiolibro.



Del Toro es considerado como uno de los directores más prestigiosos del cine contemporáneo. Su filmografía incluye también películas como 'El espinazo del diablo' (2001), Blade II (2002), Hellboy (2004) o 'Titanes del Pacífico' (Pacific Rim, 2013).

Junto a Alejandro González-Iñárritu y Alfonso Cuarón, con los que forma el grupo conocido coloquialmente como ‘Los tres amigos’, Del Toro ha sido uno de los grandes responsables del enorme éxito de los directores mexicanos en el mundo.



Él, que desveló recientemente la estrella con su nombre en el Paseo de la Fama de Hollywood, está trabajando en una nueva película titulada 'Nightmare Alley', para la que ha estado negociando con Bradley Cooper para que sea su protagonista.

En 2009, Del Toro debutó como escritor de la novela 'Nocturna', escrita con Chuck Hogan.



EFE