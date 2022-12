Este año ocurrió un fenómeno interesante en el cine: hubo gran expectativa por el lanzamiento de dos películas que prometían ser de los mejores biopics desarrollados en la historia. Sin haberlas visto, el público anhelaba tener a su disposición la visión de ‘Elvis’ de Baz Luhrmann y de ‘Marilyn Monroe’ en ‘Blonde’ de Andrew Dominik.



Esto, teniendo en cuenta que abordaban la vida de personajes tan icónicos y que tanto marcaron a la industria como lo son el Rey del Rock n’ Roll y el símbolo sexual de 1950-60. Además, cada una tuvo ovaciones que duraron minutos en los respectivos festivales en los que fueron presentadas: ‘Elvis’ en Cannes y ‘Blonde’ en Venecia.

Pero el resultado y reacción del público terminó siendo el contrario. A la primera le elevó aún más el nivel, posicionándola, en efecto, como una de las mejores películas de 2022, y a la segunda le reprochó que se vendiera como la historia de Marilyn cuando está basada en una novela y se aleja de la realidad; además de crearse una polémica por el abordaje de temas tan delicados como el aborto.



Si usted fue uno de los que vio ‘Elvis’ y salió estupefacto de la sala del cine o quiso repetirla en casa, sepa que no es el único. El filme impactó tanto que el propio Guillermo del Toro, quien ha dirigido otras producciones como ‘El laberinto del fauno’ y ‘La forma del agua’, pero además está lanzando ‘Pinnochio’, lo elogió en una entrevista que le hizo ‘Variety’.



En la publicación recordó lo vivido en Francia: “Tuve la suerte de estar en Cannes cuando Baz estrenó su impresionante ‘Elvis’, y me enorgulleció ser parte de la ovación de pie de 12 minutos de la audiencia. Fue como un concierto: fue experiencial, salpicado de detalles y manierismos perfectamente observados y pistas ocultas. Austin Butler y Baz muestran el talento transformador y estremecedor del mundo de Elvis, su alegría, su alma, su tristeza: el actor y el director trabajan en conjunto para volver a abrazar y revitalizar el poder y el peligro que poseía Elvis”.

Pero ahí no quedó su opinión, pues el mexicano también aprovechó para elogiar lo que logró Luhrmann con Butler: “El trabajo de Baz con los actores ha sido legendario durante mucho tiempo, con actuaciones que definieron carreras de Leonardo DiCaprio a Nicole Kidman y Ewan McGregor. Aquí, el trabajo de Baz con Austin creó el retrato definitivo de Elvis Presley y lanzó una superestrella”.



Y así fue. El protagonista se involucró tanto con el personaje que es posible comparar presentaciones de Elvis con las de la película, interpretadas por él, hacer una revisión cuadro a cuadro y se notará el nivel de estudio. Cada movimiento, expresión facial y palabra es muy semejante a la original.



Es más, a Butler le costó luego deshacerse de la voz tan característica que desarrolló para el personaje.

“Contra viento y marea, creyó y entregó, una vez más, una película que hizo que el público regresara a los cines después de la pandemia”, concluye del Toro.

