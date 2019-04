'Game of Thrones' para dummies

La internet es oscura y está llena de spoilers. Por estos días no es fácil navegar sus aguas sin tropezarse con alguna mención de 'Game of Thrones'. Y si usted no ha visto 'Game of Thrones', Internet puede ser un mundo frío y solitario.



Lamentablemente, con el estreno de la octava y última temporada a la vuelta de la esquina (el 14 de abril, para ser exactos), no es probable que alcance a ver todos los episodios (tomaría más de dos días y medio seguidos) y/o leer todos los libros. Por eso hemos preparado un resumen de la información que necesita para tener un mínimo de contexto. Nuestra guardia, esta visto, nunca termina.

Ok, ¿Juego de qué?



De Tronos. Pero se engaña quien confunde el título de la saga de libros con el de la serie. Game of Thrones es el primer libro de una heptalogía, que se conoce como La Canción de Hielo y Fuego.



Momento, ¿heptalogía?



Sí, son siete libros: Juego de tronos (1996), Choque de reyes (1998), Tormenta de espadas (2000), Festín de cuervos (2005) y Danza de dragones (2011). A ellos se deben sumar, o eso esperamos, dos entregas más, Vientos de invierno y Sueño de primavera que aún no han sido publicadas.



Bueno, ¿de qué trata?



¡Qué bueno que pregunte! La historia de la saga ocurre en un territorio ficticio en el que existen dos continentes: Westeros y Essos. En ese mundo, que ha permanecido por siglos en una forma de sociedad monárquica medieval, las estaciones no funcionan como en el nuestro y un verano o un invierno pueden durar muchos años, sin que sea posible predecir cuántos. La historia comienza después de un verano que duró diez años y se enfoca en una familia, los Stark, que reina sobre el norte de Westeros desde la fortaleza de Winterfell. Tradicionalmente reservados, una mezcla de lealtad y honor lleva al patriarca, Ned Stark, a King's Landing, la sede del trono que gobierna los Siete Reinos, y que está en manos de Roberth Baratheon, amigo personal de Stark, que peleó junto a él para derrocar a la dinastía Targaryen, que gobernó casi 300 años.



También sigue las desventuras de Daenerys Targaryen, a quien muchos (incluyéndola) llegan a ver como la legítima heredera del trono. Exiliada en Essos, planea formar un ejército y retornar a Westeros para reclamar el trono que fue de su padre.



Finalmente, la saga también se ocupa de los acontecimientos que ocurren al norte de Westeross, en una zona salvaje, en permanente invierno, detrás de una gigantesca barrera de hielo conocida simplemente como ‘el Muro’. Sin que muchos en los Siete Reinos lo sepan, allí toma forma una amenaza sobrenatural: los caminantes blancos. Se trata de una especie de zombis que forman un ejército que aumenta a medida que sus víctimas reviven para engrosar sus filas.



¿Y no hay dragones?



Claro, ¡hay tres! Pero cómo llegan a existir es algo que es mucho mejor descubrir uno mismo.



OK; entonces, ¿todo es acerca de una lucha por el trono?



En principio sí, pero en el punto en el que está la historia, la amenaza de los caminantes blancos, que avanzan desde el norte hacia el Muro, parece mucho más urgente.



¿De verdad esta serie es tan buena?



Bueno, eso depende de si a usted le gustan… A quién engañamos, claro que sí lo es. La calidad de la obra literaria en la que está basada, sumada a la producción de HBO (que está gastando algo así como 15 millones de dólares por episodio) hacen de este un evento televisivo en toda regla y una de las mejores producciones televisivas del siglo XXI. Los personajes son complejos y las lealtades cambian con una rapidez inaudita. Hay diálogos inteligentes, batallas descomunales, momentos muy dramáticos, además de dosis constantes de sexo y violencia, no siempre moderada.



¿Quiénes son los héroes y quiénes los villanos?



Esa es difícil. MUY difícil. Si bien familias como los Stark son ampliamente reconocidos como honorables y merecedores de una reivindicación, algunos de sus personajes han llegado a ser muy diferentes a como comenzaron la historia. En contraste, personajes que comenzaron como villanos (Jaime Lannister o the Hound), han vivido evoluciones que no los convierten en héroes, pero tampoco hacen posible llamarles villanos. Hay, eso sí, personajes más o menos universalmente apreciados, como Arya Stark o Tyrion Lannister, o universalmente odiados como Cersei Lannister y, sobre todo, su hijo Joffrey.



¿Algún otro personaje?



¿Es en serio? Hay docenas, literalmente docenas de personajes, y nunca es posible saber cuál terminará siendo relevante o cuál morirá en el próximo episodio. La serie se ha especializado en desafiar los pronósticos y no es aconsejable apegarse demasiado a ningún personaje. No en vano uno de los lemas más repetidos en las siete temporadas que hemos visto es Valar Morghulis, que significa “Todos los hombres deben morir”.



¿Es decir que cualquiera puede morir en la última temporada?



Así es. Menos Arya. Si Arya muere, arderán las calles.



Wilson Vega

Editor de EL TIEMPO