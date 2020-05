Usuarios en redes se quejan del programa Guerreros, del Canal 1

Varios usuarios de las redes sociales se quejaron este 15 de mayo del programa ‘Guerreros en cuarentena, Cobras vs Leones’, del Canal 1. Dicen que aunque los participantes tienen tapabocas, “sudan y mantienen contacto físico permanente”.

Para la usuaria de Twitter Soy Ana (No Anita), “los participantes no tienen guantes y manipulan elementos uno tras otro”.



Otra de las quejas es el uso de los tapabocas N95, que aunque no son de uso exclusivo del personal de salud, se ha pedido que no los acaparen. Sin embargo, según el doctor Carlos Francisco Fernández, asesor médico y editor de la sección Salud de EL TIEMPO, “sin las otras condiciones de salubridad (lavado de manos y distanciamiento social), no sirven para nada".



En un comunicado del 8 de abril pasado, del Canal 1, se informó que el programa regresaba desde el 13 de abril “y para su realización se han tomado las más extremas medidas para proteger la salud del talento del programa y del equipo de producción, quienes con mucho cariño y compromiso lo realizan para acompañar a las audiencias colombianas”.



Al comienzo de la emergencia, Caracol y RCN pararon 38 producciones, entre novelas, realities y programas que requerían gran cantidad de personas en un set de grabación, que no es menos de 30 entre técnicos, camarógrafos, actores, presentadores y logística.



Por otra parte, hasta el momento el “Gobierno nacional no ha autorizado la reactivación del sector audiovisual ni conexos. No obstante, puede avanzar en la construcción de protocolos de bioseguridad en el trabajo y del plan de movilidad segura. En este sentido, es necesario que fije los mecanismos de coordinación y articulación para estos efectos, teniendo en cuenta los lineamientos dictados por el gobierno nacional y las autoridades distritales y departamentales”.



Los canales privados han ido retomando su programación en directo (Día a día y En casa y Séptimo día entre otros) y Citytv su especial Bravíssimo, del fin de semana, con una persona en estudio y el resto desde sus casas. Igualmente, Sábados felices que se hace con público, ahora tiene a los humoristas desde sus casas, con sus escenas.



EL TIEMPO se comunicó con el Canal 1 para conocer su opinión y saber cómo se realizaba este programa, pero no obtuvo respuesta.