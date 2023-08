No hay nada mejor que una despedida inolvidable. James Gunn debió pensar eso cuando gritó ¡acción! en el primer momento del rodaje de Guardianes de la Galaxia: Volumen 3. No podía ser de otra forma, el artífice de la receta de acción desenfrenada y comedia en el universo de los superhéroes tenía que dejar su huella al despedirse de Marvel con una cinta violenta, divertida y, hay que decirlo, que va a hacer derramar algunas lágrimas de la audiencia.

Gunn, quien logró fijar su sello en las dos anteriores producciones de la franquicia, no se intimida y consigue una película fresca en la que parece que el sueño es reivindicar la amistad, eso sí, mientras se masacran a criaturas monstruosas o hay estaciones espaciales con formas vivientes y una estética extraña.



La esperada continuación de la serie de los superhéroes se estrenó este 2 de agosto en la plataforma Disney+.



De esta manera, Guardianes de la Galaxia Vol. 3 (2023) se suma a las otras dos películas de la trilogía, Guardianes de la Galaxia (2014) y Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (2017), también disponibles en el servicio de streaming.



“Estaba emocionado y agradecido de que James Gunn regresara y se preocupara por hacer evolucionar a los personajes. A veces puede existir un deseo de la gente de que sigan en el camino y repitan la misma fórmula, pero me encanta que estos guardianes siguen creciendo y tomen riesgos, como darle protagonismo a una travesía más emocional”, le contó a EL TIEMPO hace poco el actor Chris Pratt.



Pero Guardianes de la Galaxia Volumen 3 no es una experiencia estética solamente, su trama reúne a Peter Quill (Pratt) con su peculiar equipo de defensores del universo, tratando de ajustarse a una nueva vida, lidiar con un maniático que sueña con una sociedad perfecta y no tiene límites para manipular la genética y creerse un Dios para lograr su objetivo, así como tener que salvar la vida de su adorado Rocket, un mapache ultraviolento, que se convierte en el eje de la nueva cinta.