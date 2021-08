Guardianes de la Galaxia Vol 3 y el impacto que tendrá en sus seguidores

Tal parece por los primeros anuncios que no todo será color de rosa y felicidad para los Guardianes de la Galaxia en su siguiente aventura fílmica. La cinta, en su volumen 3, se ha convertido en una de las más esperadas del Marvel Studios, pese a que el proyecto tuvo varios inconvenientes que impidieron el comienzo de su producción.



(Le puede interesar: Jennifer Hudson reina en el estreno del 'biopic' sobre Aretha Franklin)

Hay que recordar que en 2018, James Gunn fue despedido por Disney y contratado por Warner para estar al frente de El escuadrón suicida; pero Kevin Feige entendió la mala decisión que había tomado y trajo de vuelta a Gunn. El cineasta iniciará las grabaciones, aunque en una nueva entrevista sugiere que no todos sus personajes vivirán.



(No deje de leer: Johnny Depp, Premio Donostia del Festival de San Sebastián)



En dicha entrevista, Gunn comparó a estos héroes con los villanos de El Escuadrón Suicida (2021).

En esta película, El Escuadrón Suicida, dicen que se van a disparar en la cara, y no solo lo dicen, sino que también lo hacen FACEBOOK

TWITTER

“Guardianes de la Galaxia tiene un elemento de película familiar, así que le estoy contando esa historia a muchas personas diferentes. Cuando Rocket le dice a Drax: Te dispararé en la cara y te mataré, nadie en la audiencia piensa que en dos segundos va a sacar su arma y vamos a ver la cara de Drax desaparecer. En esta película, El Escuadrón Suicida, dicen que se van a disparar en la cara, y no solo lo dicen, sino que también lo hacen”, explicó Gunn.



El cineasta menciona que, aunque las películas de los Guardianes de la Galaxia ofrecen entretenimiento para toda la familia, eso no significa que se vaya a tocar el corazón al momento de perdonar la vida a sus personajes; dice que para la tercera película muchos vivirán, pero no todos.



(Lea además: Hijo de Vicente Fernández habla de la salud del cantante)



Aunque en su reciente encuentro con Entertainment Tonight no menciona directamente qué personajes de Guardianes de la Galaxia morirán para la tercera entrega, sí habla sobre esta sensación de peligro y seguridad que rodea a los personajes de su trabajo.



'Guardianes de la Galaxia Vol.3' se estrenará en cines el 5 de mayo de 2023. Si mueren varios personajes principales, será algo muy impactante para los fans de Marvel Studios, ya que para muchos son los favoritos de la saga.



(También lea: Ridley Scott será galardonado en el Festival de Venecia)



ELTIEMPO.COM