Así será el capítulo más intenso de la serie 'Grey’s Anatomy'

La serie Grey’s Anatomy se ha convertido en el drama hospitalario más exitoso de la televisión y también en la producción que siempre asume casi siempre un tema sensible y de actualidad que genera discusión.

Precisamente, el 20 de mayo, a las 8 p.m. la serie emitirá el episodio Silent all these Years, en la que tocará el tema de la violencia física y sexual contra las mujeres.



La trama se enfocará en Abby (Khalilah Joi), una paciente que llega a la sala de emergencias con una herida en la cara, pero la doctora Jo Karev (Camilla Luddington) y Teddy Altman (Kim Raver), convencen a la mujer para que acceda a hacer uso del kit de pruebas de abuso sexual. La situación se combina con el pasado de la doctora Karev, quien busca las respuestas de su madre biológica.



La productora de Grey’s Anatomy, Krista Vernoff, comentó que el tema principal incorporará el concepto del consentimiento. Además, explicó que el episodio se inspiró directamente en el testimonio de Christine Blasey Ford ante el Comité Judicial del Senado en relación a una denuncia a candidato a la Corte Suprema Brett Kavanaugh.



Así mismo, la tensión de la trama es tan impactante que la propia Abby decidió no ver algunas de las escenas rodadas, a la par con el hecho de que varias empleadas de la cadena ABC y de Shondaland (la productora de la artífice de la serie: Shonda Rhimes) participaron activamente en la filmación del episodio que hace parte de su temporada 15.



Durante toda su historia, Grey’s Anatomy ha configurado un esquema de impacto o de sorpresa que se ha convertido en una marca de identidad, con episodios que logran llamar la atención y ofrecer una ruta narrativa más allá del simple drama médico o los conflictos personales de sus protagonistas.



Un ejemplo de esto lo dio el episodio de la segunda temporada As We Know It, en la que un paciente pondrá en peligro las vidas del equipo médico.



Una bomba se encuentra atrapada en el cuerpo de un hombre y solo la mano de Hannah una joven paramédica, la mantiene inactiva. Mientras Derek opera al esposo de Bailey, la cual se encuentra de parto, por haber tenido un accidente automovilístico intentando llegar al hospital.



A pesar de los esfuerzos del personal, el código negro no mejora. La Dra. Bailey da a luz en medio de las circunstancias complicadas con la ayuda de Addison y George, mientras que Derek opera a Tucker Bailey. Finalmente Meredith consigue sacar la mano del cuerpo y los artificieros sacan la bomba sin sufrir daños, pero cuando Dylan, jefe de la brigada de explosivos, camina por el pasillo con la bomba, esta se activa y él muere.



Al igual que Sanctuary/Death and All His Friends (de la sexta temporada), en la que un

asesino que culpa a Derek de la muerte de su esposa, entra con una arma de fuego al Hospital Seattle Grace hiriendo a varios de los internos, y asesinando a otros tantos.



Al igual que el final de la octava temporada, que fue considerado por muchos fanáticos como el más catastrófico, ya que muestra como el viaje termina en un accidente de avión en el que Mark sufre un problema en el corazón, Derek sufre una grave lesión en su mano izquierda y está a punto de perderla, Arizona tiene una pierna destrozada y deben amputársela y Lexie muere.



