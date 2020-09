Famosa actriz de 'Grey's Anatomy' califica su sexualidad 'no binaria'

Sara Ramírez, quien alcanzó fama internacional como una de las estrellas más destacadas del elenco de la serie “Grey´s Anatomy”, sorprendió a sus fans este lunes al declararse “no binaria”, después de una década identificándose como bisexual.



El anuncio lo hizo a través de un texto que acompaña una foto de su perfil en Instagram. Paralelamente, publicó en su cuenta otra imagen acompañada de la leyenda: “En mi está la capacidad de ser un chico femenino, una chica masculina, una chica femenina.

Todo y ninguno. No binaria”. La primera conversación sobre la sexualidad de Ramírez surgió en 2008, cuando su personaje en “Grey's” se declaró abiertamente bisexual.



(Lea también: Serie inspirada en ChocQuibTown abordará el racismo en América Latina)



Eventualmente, la doctora ortopedista Callie Torres se convirtió en el personaje LGBTQ+ con más apariciones en la historia de la televisión estadounidense, al sumar un total de 240 episodios.



Tras el cambio de su identidad de género en las redes, muchas de las páginas biográficas donde está incluida su historia han actualizado los pronombres e incluyen "ella, él y ellos".



Desde que su personaje de la doctora Torres comenzó su romance con una mujer, Ramírez ha sido activista en favor de las causas de la comunidad LGBTQ+ y contra todo tipo de discriminación. Sin embargo, su voz se volvió particularmente potente después del tiroteo en junio de 2016 en el centro nocturno gay “Pulse”, en la ciudad de Orlando (Florida) y donde un pistolero asesinó a 50 personas, la mayoría homosexuales.



El género no binario incluye a las personas que no se autoperciben ni hombre ni mujer y que rechazan la normativa existente de pertenecer a uno de los dos géneros. Ramírez nació en la ciudad mexicana de Mazatlán, en el estado de Sinaloa y se mudó a Estados Unidos con su madre durante su infancia.



La familia se asentó en la ciudad de San Diego, en el estado de California, donde vivió hasta que se mudó a Nueva York, donde estudió en la prestigiosa escuela para artistas Julliard.



Inició su carrera profesional en el teatro musical hasta llegar a los escenarios de Broadway, donde trabajaba cuando le llegó la oferta de participar en “Grey´s Anatomy”.

