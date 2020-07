El coronavirus estará en Grey's Anatomy

Según Krista Vernoff, la productora ejecutiva de Grey’s Anatomy, esta serie televisiva de la cadena ABC contará para su próxima temporada, la número 17, con una temática basada en la pandemia de la covid-19.



De acuerdo con el medio estadounidense Entertainment Weekly, Vernoff explicó que es un hecho que en la siguiente temporada hablarán de la pandemia, porque “no sería creíble que un show sobre casos médicos que lleva tanto tiempo al aire no hable sobre la historia que cambió todo”.

La noticia la reveló Vernoff en una charla en vivo durante el programa especial de Emmy sobre la cuarentena en medio de la industria televisiva llamado ‘Quaranstreaming: Comfort TV That Keeps Us Going’ y aseguró que los escritores de la serie se han reunido con médicos reales, quienes les han compartido sus historias de cómo han lidiado con la pandemia de la covid-19.



Aunque la nueva temporada no se ha podido grabar por la misma crisis de salud, los escritores de Grey’s Anatomy tienen un reto por delante, porque - como lo dijo la productora ejecutiva - “se trata de mantener el humor y el romance” característico de la serie, pero también combinarlo con las “historias dolorosas”.

Cultura EL TIEMPO

​@CulturaET