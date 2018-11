Ley de Financiamiento ‘asfixia a la industria audiovisual’

Compañías como Netflix o HBO tendrían que dejar de producir series y películas en Colombia. Esa sería tan solo una de las consecuencias si se aprueba el Proyecto de Ley de Financiamiento que el gobierno ha presentado al Congreso.

En una carta que miembros del sector audiovisual, en cabeza de la Asociación Colombiana de Productores de Cine Independiente (Asocinde), enviaron al Congreso y a varios representantes del gobierno, se expresa la preocupación “por las medidas que comprenden el texto ya que no solo perjudican a la aún en desarrollo industria audiovisual de nuestro país, sino que prácticamente la asfixian”.

Según la misiva, el proyecto acabará con los incentivos tributarios consagrados en la Ley 814 de 2003 –conocida como la ley de cine-, y con los beneficios que se conceden a la inversión extranjera contemplados en la Ley 1556 de 2012 –o ley de rodajes extranjeros-.



Se calcula que la ley de cine de 2003, a través de Proimágenes y el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC), ha incentivado no solamente la producción de cine local, sino su proyección internacional, al pasar de cuatro películas estrenadas en el 2001 a las 40 que se estrenarán al terminar este año.



Por su parte, la ley de rodajes internacionales ha incentivado la llegada de superproducciones a Colombia, además de la presencia de reconocidas estrellas como Charlize Theron, Nicolas Cage, Will Smith, Javier Bardem, Penélope Cruz, Mark Wahlberg y Antonio Banderas. En total, 30 rodajes extranjeros de gran factura se han llevado a cabo en distintas locaciones desde el 2012.



Asocinde es presidida por la productora Ana Piñeres, una de las fundadoras de CMO Producciones, junto con Clara María Ochoa. La entidad representa, entre otras compañías, a Dynamo, CMO Producciones, Laberinto, 64AFilms, Rhayuela, Diafragma y AG Studios, así como a compañías que actualmente ruedan series y películas para Netflix, HBO, Paramount, Telemundo Studios y Amazon.



