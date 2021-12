El reconocido actor Gregorio Pernía, junto a su hija Luna, entraron en los corazones de los televidentes internacionales, quienes los apoyaron con su voto en la final del reality ‘Así se baila’, una producción de ‘Telemundo’.



Después de que el cucuteño llegara a la lista de los cinco finalistas en ‘Masterchef Celebrity’, se dirigió a la ciudad de Miami, en los Estados Unidos, y junto a su hija, de 15 años, se pusieron un nuevo reto: el baile.

Este actor de 51 años no solo es reconocido por su trabajo en telenovelas como ‘La hija del mariachi’ y ‘Sin senos sí hay paraíso’, sino que ahora se ha dedicado a participar en realities, en donde se ha ganado el cariño de la gente con su personalidad y carisma.



El concurso comenzó con la participación de 10 parejas, conformadas por una celebridad latinoamericana y un familiar o allegado de esta.



Luna y Gregorio tuvieron que preparar complicadas coreografías, acompañadas de sorprendentes acrobacias, de las cuales los televidentes evidenciaron el esfuerzo el aprendizaje de padre e hija.



Con el paso de las semanas, fue evidente la evolución del actor, esfuerzo que le permitió llegar a la final de la competencia. Muchos compararon su proceso con el de Frank Martínez en ‘MasterChef’.

“Han sido la pareja que ha tenido un mayor crecimiento”, les dijo el actor chileno y jurado del ‘reality’ Cristian de la Fuente.



La pareja con la que llegaron a la final, transmitida este 5 de diciembre, fue la conformada por la actriz mexicana Samadhi Zendejas y su hermano Adriano, quienes le dedicaron sus presentaciones a su abuela.



Sin embargo, tras la votación del público, la pareja de padre e hija ganó el concurso, acompañado no solo del reconocimiento del trabajo de ambos, sino de la jugosa cifra de 200 mil dólares (unos 780 millones de pesos colombianos).



En varias ocasiones, Gregorio había dicho que el dinero no será destinado solo para beneficio propio: “Hay un premio gordo y ya le dije a Luna que si teníamos la oportunidad de ganar, lógicamente, había que donar una parte del premio para que Dios nos siga bendiciendo con cosas bonitas”, aseguró.



(Lea también: La tierna propuesta de matrimonio que dejó el final de Juegos Panamericanos).



Gregorio y Luna también se habían mostrado conmovidos en más de una ocasión durante los capítulos del show televisivo, y la velada final no fue la excepción. “Contigo puedo darlo todo y nunca perder”, proclamó el actor en un poema que le dedicó a su hija justo antes de que se dieran a conocer los ganadores.

“Agradecido con esta experiencia tan maravillosa que ha sido ‘Así se Baila’, una oportunidad única que me ha reafirmado valores fundamentales como el amor, la solidaridad, la responsabilidad y el respeto”, escribió Pernía en su cuenta en Instagram, acompañado de una foto con su hija luego de ganar el ‘reality’.



El actor también le agradeció a su esposa e hijos por el apoyo recibido durante la competencia.



“Cada día lo dimos todo y a medida que avanzábamos la exigencia de la competencia nos retaba aún más a mejorar, lo que llevó a una sincronicidad entre Luna y yo, no solo en la pista de baile, sino en nuestra relación padre e hija”, aseguró.

(Además: Las muertes de famosos que han generado conmoción en Colombia).



Por su parte, Luna del Mar compartió en redes una fotografía similar, en donde le agradecía a Dios y a su familia.



“Gracias a todas las personas que de corazón nos apoyaron y vieron en nosotros la lucha diaria, disciplina, perseverancia, amor y valor por la familia. Todos merecíamos ganar”, escribió en Instagram.



Luna también recordó el camino recorrido y agradeció principalmente a su padre: “No puedo explicar la alegría y orgullo que siento por mi papá. El mejor regalo que me pudo dar fue haber iniciado hace 4 meses este proyecto con mucha ilusión y ganas de aprender”, afirmó.



En redes, los seguidores de ambos los han felicitado por el triunfo, y aseguraron haber apoyado a la pareja de bailarines durante el concurso. “Felicidades, grito de la emoción. Muy merecido, los amamos. En Colombia voté día a día con mi familia por ser ustedes, un ejemplo tan hermoso de familia”, comentó una de las seguidoras de Luna.

