Por medio de un en vivo de instagram, el actor colombianao Gregorio Pernía confesó que “se grabará la última temporada de la saga de Telemundo: El final del paraíso", en donde él, junto a la actriz Carmen Villalobos, serán los protagonistas.

Además Pernía, con más de seis millones de seguidores en instagram, agregó que la serie “va a ser transmitida por Netflix o Telemundo”, todo esto para saber en qué quedará la historia de amor entre Titi y Catalina (dos de los personajes principales de la saga).



Sin embargo, la noticia aún no la conoce la actriz y es por eso que Gregorio le pidió a las personas que se lo hicieran saber a Carmen a través de sus redes sociales.

Aunque el actor reconoció que “no debió contar nada”, la información fue transmitida en la cuenta del periodista y conductor colombiano Carlos Ochoa, quien aseguró que “estas confesiones por parte del actor pueden ser una estrategia para que la cadena de televisión Televisa lo haga tal cual él lo dice”.



No obstante, durante el año 2020, el actor confirmó para la revista ‘People’ que “posiblemente se continuaría con la serie en un futuro”. Así que, si esto resulta ser un estrategía o no, es imposible que la serie no tenga éxito con los dos personajes más queridos (Titi y Catalina) en la pantalla de los televidentes.

Pernía también aseguró en el en vivo que “ya hay diez libretos escritos del final del paraíso”, así que es muy seguro que próximamente usted podrá calmar sus ansias por descubrir lo que pasará con esta pareja de la televisión.

