'Esta carrera no es de velocidad, es de resistencia’

Greeicy Rendón estuvo cinco años en el Conservatorio Antonio María Valencia de Cali. Su instrumento principal era la flauta traversa, pero obligatoriamente debía tomar clases de piano. Esto era entre semana. Los sábados, recuerda, aprendía a tocar guitarra.

Desde muy niña mostró su afinidad con el arte y por eso sus papás, Luis Alberto Rendón y Lucy Ceballos, la matricularon en cursos y talleres que incluían canto.



“Y es un tema que hoy me trae mucha nostalgia, porque siento que en esos momentos avancé mucho. Pero luego abandoné esa parte de mi vida no porque me volviera vaga, sino porque me dediqué a muchas cosas más que también me construyeron como artista”, dice.



Pero no todo está perdido y el año pasado, “Mike (Bahía, su novio) y yo nos regalamos un piano, así que estoy retomando la práctica, recordando las escalas, lo aprendido, y me gusta mucho estar de nuevo con esa parte de mi vida”, agrega.



Greeicy Rendón sigue siendo caleñísima. A la jurado de 'A otro nivel', el programa de Caracol que volverá el mes entrante, esa caleñidad se le siente en la forma de hablar.



Hizo carrera como actriz, con su personaje en 'Chica vampiro', que no fue exitoso en Colombia, pero que sí tuvo resonancia en muchos países, donde su nombre se volvió parte de la cotidianidad juvenil. Pero lo suyo es la música, un mundo en el que se siente cómoda.



'Los besos', 'Los consejos', 'Más fuerte', 'Cuando te vi', 'Ya para qué', 'Mala fama' y 'Desesperado' son algunas de sus canciones más sonadas, las que le permitían tener una presentación cada fin de semana, aunque esto se frenó el año pasado por la pandemia.



“Pero eso no me amilanó, ¿sabés? Yo creo que esta, de todos modos, ha sido una época de autoanálisis para también agradecer y hasta para hacer una lista de las cosas en las que debo mejorar. He empezado mi proceso de cambio, partiendo de que siempre he sido agradecida, lo que me motiva a buscar la forma de superarme siempre”, dice.



Su regreso a las grabaciones de 'A otro nivel' (suspendidas por la pandemia) lo hizo con lo que traía desde que empezó a ser jurado: “Con respeto y admiración por los concursantes, y por esta industria de la que llevamos tantos años viviendo. Pero sí siento que volvimos con más sensibilidad, más recargados y agradecidos por retomar. Ya no damos por sentadas cosas que antes nos parecían normales, así que la energía es otra”.

La pandemia, además, le enseñó a grabarse sola. “Antes, uno iba a un estudio en el que había gente preparada, y no es que me quede perfecto, porque finalmente hacen falta los que conocen del tema, pero yo necesitaba sacar canciones y esa era la única manera”.



Convencida de que “el arte no es de velocidad sino de resistencia, porque vos solo resistís cuando algo te apasiona”, Greeicy Rendón agrega que lo más importante es el poder sanador de la música, “algo que siempre ha estado ahí, pero que en estos tiempos no tan buenos se ratificó. Hemos podido acompañar con nuestras canciones y eso es lo que más agradezco”.



