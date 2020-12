Greeicy: colaborar con Pixar en 'Soul' fue "una luz en el camino"

La pandemia actual ocasionada por el coronavirus le fue soportable a la cantante colombiana Greeicy Rendón gracias a la invitación que le llegó de Disney Pixar para cantar el tema "Así es la vida" de la nueva película "Soul".



"(El proyecto) llegó en un momento de mucha incertidumbre, encerrados en casa, había muchas cosas que habían cambiado y esta invitación era un sueño, fue como una luz en el camino en un tiempo en donde no había 'shows'", cuenta la cantante y actriz, al hablar sobre esta experiencia profesional.

"Así es la vida" es la versión en español de la famosa canción "That's life", de Frank Sinatra, y es el tema con el que "Soul" planea llegar al público latinoamericano el próximo 25 de diciembre con su estreno por Disney+.



El filme está centrado en la vida de Joe Gardner, un músico que tendrá que reconectar con su pasión y cuestionarse sobre su razón de existencia y aquello que lo hace ser especial en un mundo lleno de personas.



A Greeicy el mensaje le llegó de forma muy profunda y ella sabe que aquello que la hace única y que la mantiene anclada al mundo con ganas de vivir es "la música y el arte". "Son mi motorcito más grande", dice.



"Todos como seres humano somos únicos, cada quien es un universo completamente diferente y está en cada quien encontrar ese detalle de pasión, de alma, yo creo que 'Soul' nos invita a encontrarle ese destino al alma, esa gasolina que nos mantiene vivos", explica la cantante.



Para grabar el tema, la autora de "Los besos" vio la película y la estudió para asegurarse de que el mensaje de la misma podría ser transmitido por medio de su interpretación y su actuación en el video musical que la acompaña.



"(La película) nos enseña a disfrutar la vida con sus cosas, con sus altibajos y nos invita y nos recuerda la importancia de que cada alma encuentre eso que lo mueve", añade Greeicy, quien se confiesa orgullosa de ser quien lidera el mensaje principal del filme.



Además, otra oportunidad que le brindó a Rendón su participación en "Soul" fue la de poder acercarse al jazz y al blues, dos géneros que no había explorado como cantante y que le han dejado muchas ganas de realizar algo en ese estilo.



"Todos los géneros musicales son ricos en sonido pero el blues y el jazz, la complejidad que hay detrás de estos géneros, la musicalidad y la academia de estos los hace de los más bonitos que tenemos.



Me siento demasiado privilegiada y con muchas ganas de lanzar una canción que tenga esa musicalidad del jazz", dice la cantante.

Música y redes sociales

Este año, la colombiana mostró un sin fin de colaboraciones en diversos géneros, desde pop y baladas hasta urbano, al lado de artistas como Nacho, Mariah Angeliq, su pareja actual, Mike Bahía, y el mexicano Joss Favela.



No obstante, no quitó el dedo del renglón y demostró lo comprometida que está con su propia propuesta musical pues presentó "Los besos" y "Los consejos", dos canciones que serán parte de su disco, que espera que vea la luz a principios de 2021.



"Ha sido un año de reinventarse, de conocerse, de encontrar las canciones precisas con las que quiero expresarme, fue un año de mucha búsqueda, el 24 de diciembre se lanza mi última canción de este año que tiene un mensaje muy lindo del amor, el otro año lo que viene es el disco", apunta.



Por otro lado, la también actriz se ha caracterizado por ser muy abierta en redes sociales y asegura que es parte de un ejercicio de honestidad el mostrar por ese medio su verdadera forma de ser, así como sus emociones, buenas y malas.



"Me gusta mostrar en redes la realidad de un ser humano que llora, que se ríe, que sueña, que se derrumba pero que sobre todo siempre quiere seguir adelante y quiere ser mejor, venimos a este mundo para irnos mejor de lo que llegamos", finaliza.