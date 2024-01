Grandes momentos de los Premios Globo de Oro que terminaron en divertidos memes

La edición de los Premios Globo de Oro de este año, que se llevó a cabo en la noche de este domingo, dejó grandes momentos y recuerdos que los fanáticos terminaron inmortalizando en memes que circulan por redes sociales.



Este 7 de enero, las estrellas del cine y la televisión, así como decenas de productores, se pusieron cita en el hotel Beverly Hilton, en Los Ángeles, Estados Unidos, para la edición número 81 del evento, en el que brilló Oppenheimer, película que se llevó cinco premios, ganándole el duelo a otra de las favoritas, Barbie, la cual obtuvo dos Globos de Oro.



Las estrellas de la actuación y la música acudieron a la ceremonia para conocer las mejores películas, series, bandas sonoras y actores de reparto, con premiaciones más que anunciadas, como Oppenheimer, Barbie y Otras Criaturas, que han sido éxito en taquilla.



Aunque, esto no ha sido de lo único que se ha hablado, pues también hubo momentos graciosos, captados en cámara, que terminaron convirtiéndose en grandes memes.

Pedro Pascal triste

El chileno Pedro Pascal ha protagonizado más de una vez memes en internet, como las imágenes en las que se le ve riendo y segundos después llorando.



Pues fue precisamente una escena similar la vivida en los Globo de Oro, y que los fanáticos llamaron "actualización del meme".

Gracias Golden Globes por actualizar el meme de Pedro Pascal. pic.twitter.com/5b9iRPCsRH — Indie 505 (@Indie5051) January 8, 2024

Este curioso momento se dio cuando Kieran Culkin subió al escenario para recibir el galardón por Mejor actor de una serie de drama, por su trabajo en Succession.



En esta categoría también estaba nominado Pedro Pascal, uno de los favoritos por The Last of Us, por lo que Culkin afirmó: "Cómete esta Pedro".

Pedro Pascal recriou o meme icônico no #GoldenGlobes 😂😭 pic.twitter.com/pdV8DlrUig — Cinesia Geek (@CinesiaGeek_) January 8, 2024

Taylor Swift y Selena Gómez

Otra "actualización de meme" fue producto de un curioso momento vivido entre Taylor Swift y Selena Gómez, quienes estaban hablando entre ellas.



El meme ocurre exactamente diez años después.

Se actualizó el meme 10 años después:



2014 / 2024 pic.twitter.com/FytKY6aJgN — Indie 505 (@Indie5051) January 8, 2024

Fans leyeron los labios sobre lo que dijo Selena Gomez que dejó a Taylor Swift sorprendida:



“Le pedí tomarme una foto con él y ella (Kylie Jenner) dijo 'no'”



“¿Con Timothee?”



*selena niega con la cabeza* pic.twitter.com/kpAG49R0tU — Pajarito Times 𝕏 (@PajaritoTimes) January 8, 2024

Al parecer, Gómez le estaría contando a sus amigas que no pudo tomarse una foto con Timothée Chalamet, uno de los actores presente, porque su pareja sentimental los interrumpió.



Taylor Swift por chiste del presentador

Otro momento que no solo dejó memes, sino que también fue criticado por los fanáticos de la compositora Taylor Swift fue cuando el presentador, el humorista Jo Koy, hizo un chiste sobre la cantante.



“La diferencia entre los Globos de Oro y un partido de la NFL es que en los Globos de Oro enfocamos menos a Taylor Swift", afirmó el hombre.



Sin embargo, la artista no se rio y reaccionó de una manera seria.

Taylor Swift de verdad dijo: pic.twitter.com/M1uXjg1rdz — Jasy y Neisser (@jasyneisser) January 8, 2024

imaginate q taylor swift pone esa cara por algo que dijiste prefiero una bala pic.twitter.com/1hhElTpk5H — bauti lvs moraa 𐦍 (@thlakesbauu) January 8, 2024

Las reacciones al chiste sobre Barbie

Nuevamente, uno de los momentos que circula en Internet es acerca del chiste del presentador sobre la película Barbie, sobre la que dijo: “Y la película de Barbie solo fue basada en una muñeca de plástico con grandes senos”.

