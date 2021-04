La historia del video viral con un dron grabado en una sola toma

Desde el mes de marzo, un video hecho con un dron y en una sola toma se volvió viral en redes sociales. Las impactantes escenas que logró captar en un espacio tan cerrado como lo es un salón de bolos llamó la atención de grandes nombres de Hollywood.

Se trata de la obra estadounidense de Jay Christensen, responsable de filmar y producir el video de 90 segundos de duración titulado Right Up Our Alley, cuenta la publicación Mag, perteneciente a El Comercio Perú.



La grabación se realizó el pasado 2 de marzo tanto en exteriores como interiores de la bolera Bryant Lake Bowl en la ciudad de Minneapolis, Minesota (Estados Unidos). El estreno del material se hizo seis días después en su canal jaybyrdfilms en YouTube, que contiene muestras de sus anteriores trabajos en los que su dron es la estrella.

(En otras noticias: Premios Óscar 2021: esto es todo lo que debe saber de la ceremonia)

En una entrevista divulgada por 'NowThis Español', el director del video, Anthony Jaska, aseguró que: "Es más una escena que una historia. Es como pintar una imagen como de volver a salir con amigos y una noche en los bolos, lo cual creo que todos extrañamos".



También afirmó que al inicio hubo "algo de escepticismo sobre si era algo de una sola toma. Es realmente una sola. No hay nada más".

Asimismo, de acuerdo con Mag, el trabajo le tomó al equipo de 10 a 12 intentos en un lapso de dos horas para obtener la toma perfecta. Dado el característico zumbido que hacía el dron, añadieron pistas de audio en posproducción como los sonidos que las bolas hacen al desplazarse por los canales antes de estrellarse contra los pinos, las conversaciones de la gente, vasos de cerveza siendo usados para el brindis, entre muchos más.



El video tenía como objetivo recordarle a la gente la magia de los negocios locales que ahora, más que nunca, necesitan el apoyo por la crisis que ha generado la pandemia del covid-19. En esa ciudad algunos comercios han vuelto abrir tras la reactivación económica que se impulsa en Estados Unidos.

(Puede leer: Willie Colón estaría en grave estado tras un accidente de tránsito)

La perfección de las tomas, y los detalles que lograron, llamaron la atención de grandes nombres del cine. "Lee Unkrich, quien dirigió la cinta animada de Pixar ‘Coco’, dijo que el video de la bolera fue “una de las cosas más asombrosas que haya visto” y su colega James Gunn manifestó que la toma fue “estupenda”, “increíble” y quería que los responsables se les unan pronto a la producción de Guardianes de la Galaxia 3 en Londres", explicó Mag.



Vean acá el video: