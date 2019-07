Así lucen hoy los actores de ‘Gossip Girl’, ahora que vuelve a la TV

Instagram: @kellyrutherford

La actriz estadounidense Kelly Rutherford hizo de Lily van der Woodsen, una exbailarina de la alta sociedad y divorciada varias veces. Por varios años, Rutherford vivió una difícil situación familiar debido a que sus hijos permanecieron en Europa con su padre y ella estuvo a punto de perder su custodia. Entre sus producciones más recientes están 'Noche de la selva', 'Jane the Virgin' y 'Pretty Little Liars: The Perfectionists'.