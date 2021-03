Siga en vivo la premiación de los Golden Globes 2021

La 78 edición de los Golden Globes (también conocidos como los Globos de Oro) comenzó con una ceremonia atípica. Amy Poehler y Tina Fey, desde Los Ángeles y Nueva York, pero unidas por la magia de la edición. , respectivamente, se encargaron de ser las maestras de ceremonias de estos premios sin la clásica alfombra roja y los cientos de fanáticos tratando de sentir más de cerca a sus estrellas..

Ellas se burlaron un poco de los periodistas de la Asociación de Prensa de Hollywood, de la manera como hoy se ve el cine o la televisión, haciendo referencia a la situación del cine por la pandemia y la manera como las películas llegaron a otros dispositivos. Fey y Poehler también criticaron con un tono ácido la falta de representación de periodistas negros entre los que seleccionan las películas. Un tema en el que luego se insistió:



"Tenemos que tener más inclusión", fue la frase de los representantes de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood.



Precisamente el primer premio de la gala de los Globos de Oro de 2021 fue en la categoría de mejor actor de reparto en una película, que ganó Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah. Aunque tuvo a unos problemas de audio en un principio el actor agradeció el premio en este filme que explora la vida del líder del movimiento de los Panteras Negras.



Luego siguió el recomomciento a mejor actor de reparto en una serie de televisión televisión, que fue entregado por Angela Bassett que lo entrego a John Boyega, por su trabajo en Small Axe, "Pensé que me iba ir a la cama sin nada", bromeó el actor.



En la categoría de mejor actriz de serie de comedia o musical, el premio fue para la veterana Catherine O’Hara, por Schitt’s Creek..

Pixar pone alma a la Navidad con "Soul" Foto: EFE

Luego se dio paso a los nominado a mejor película animada y, estaba casi cantado, el reconocimiento fue para Soul, que es además la primera cinta de este género en tener a un protagonista afroamericano.

Dos gemelos afrontan muchas batallas en el papel doble de Mark Ruffalo. Foto: HBO

En aparatado de mejor actor en una miniserie era casi imposible que no ganara el premio por su trabajo en I Know this Much is True, en el que hizo un descarnado papel doble,, en el que mostraba la dura vida que pasaban dos hermanos con el alma fracturada y que buscaban una luz ante tanta tristeza.



Le puede interesar: Mark Ruffalo, el actor de Hulk, ahora se multiplica en un drama



"Tenemos que sanar nuestros corazones y almas rotas (...) hay que ser inclusivos, en este país", fue parte del discurso emotivo de Ruffalo al agradecer el premio.



Aaron Sorkin se llevó a casa el premio a mejor guión por El juicio de los siete de Chicago. La democracia no es algo en lo que creemos sino en lo que hacemos", recordó Sorkin en video junto a su familia. Asimismo, le agradeció a los postulados a mejor director: Emerald Fennell, Chloe Zhao and Regina King, por haber "inspirado a su hija a crear historias".



En la gala de los Golden Globes también se le entregó el premio Carol Burnett al productor Norman Lear, quien recibió este reconocimiento a toda una carrera y, sobre todo, por ser el artífice de comedias que hablaban de temas muy profundos y controversiales.



Él es recordado por programas como Los Jefferson, Maude y All inthe Family, que entre los 70 y 80 exploraron problemáticas como el racismo y los prejuicios".