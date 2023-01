Los Globos de Oro regresaron en su edición 80 marcando un nuevo aire,con transmisión en Estados Unidos a través del canal NBC y en la plataforma de streaming Peacock. El hotel Beverly Hilton es el escenario de estos galardones en los que la prensa extranjera de Hollywood premia a lo mejor del cine y la televisión. Además, se configuran como una antesala a los premios Óscar.

El primer premio de la velada se lo llevó Jonathan Ke Quan gana como Mejor Actor de Reparto en Everything Everywhere all at Once, la cinta revelación de la productora A24. El galardón fue en la categoría de mejor actor de reparto, por su papel de un esposo que tiene que lidiar con las aventuras y conflictos de su pareja en diferentes multiversos.

👏 Congrats to this year's Best Supporting Actor - Motion Picture winner, Ke Huy Quan, for their role in @allatoncemovie! #GoldenGlobes pic.twitter.com/1TPlDxjski — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 11, 2023

Ke Quan, recordado en su infancia por actuar en filmes como Los Goonies e Indiana Jones en el templo de la perdición le ganó a pesos pesados del cine como Brendan Gleeson y Barry Keoghan (Los espíritus de la isla); Brad Pitt (Babylon) y Eddie Redmayne (The Good Nurse). Pero quien se robó los aplausos fue Michelle Yeoh, la actriz de Malasia que fue reconocida como protagonista de un filme de comedia o musical en Everything Everywhere all at Once. Pero su trabajo fue más allá del humor, y que se metió en un juego de universos, acción, surrealismo con un dramático mensaje en pro de la familia, que cautivó a los votantes de la Prensa Extranjera de Hollywood.

Todo en todas partes al mismo tiempo. Michelle Yeoh revela sus conocimientos de artes marciales y drama en este filme. Foto: Diamond Films

En la categoría de actriz de reparto se llevó a casa el reconocimiento Angela Bassett por su trabajo en la cinta de Marvel Black Panter: Wakanda Forever.

Wakanda Forever: la segunda parte de Black Panther Foto: Marvel / Disney

Bassett, que interpretó a la reina Ramonda, es la primera actriz en ganar un premio individual por su actuación de este tipo por un filme basado en un cómic de Marvel.

Luego la gala dio un salto a la televisión, entregando un Globo de Oro a Tyler James Williams,como mejor actor de reparto en la serie Abbott Elementary; una de las favoritas en estos premios. Quinta Brunson se quedó con el premio a mejor actriz de comedia por la misma producción.

En el apartado de la música se consideró como mejor canción original a Naatu Naatu, de Rahul Sipligunj, Kaala Bhairava y M.M. Keeravani para la película india de acción RRR. Mientras que Justin Hurwitz fue el vencedor en la categoría a mejor música en Babylon.

The Bear, la serie de ocho episodios en la que la vida de un chef de alta cocina cambia cuando debe ayudar a su familia en su pequeño negocio de sanduches, tuvo su protagonismo en la noche. Su protagonista Jeremy Allen White se llevó el Globo de Oro como mejor intérprete de una serie (comedia o musical).

La versión animada de Pinocho en Stop Motion del director mexicano Guillermo del Toro venció en esa categoría. Mientras que Colin Farrel ganó el reconocimiento en el apartado a mejor actor de comedia por Los espíritus de la isla, una película que retrata el abrupto fin de una amistad en una isla remota de Irlanda.

Facebook Twitter Linkedin

Zendaya interpreta a Rue, una adolescente en rehabilitación. Foto: HBO Max

Otro de los que sonaban con fuerza y cumplió fue Austin Butler, que tuvo que subir al escenario para recibir el premio por su transformación en la cinta Elvis. Mientras que Zendaya volvió a ser reconocida por su papel en Euphoria.