Los Globos de Oro llegan a su edición 80. Hubiera podido ser de otra manera, en medio del glamur, el vino, la música y la fiesta que los han caracterizado por décadas; sin embargo, ahora ha tenido los ingredientes de una ceremonia precedida por la polémica: escándalos de los que no se reponen, el escarnio público y hasta la posibilidad de no llevarse a cabo, después de una entrega sombría en el 2022 sin público, sin transmisión por televisión, sin acreditaciones de prensa, sin alfombra roja. Todo apuntaba a que se convertirían en unos premios sin trascendencia.



La premiación ha tomado aire y en la noche del martes 10 de enero intentará recobrar el brillo que los caracterizó en el pasado, con una gala decorosa y que se centre en lo realmente importante: el cine; que evoque ese momento en el que ganarse un Globo era casi como ganarse el Óscar.



El asunto empezó a patinar en 2021, cuando varios miembros de la Asociación de Prensa Extranjera (Hollywood Foreign Press Association, HFPA), que organiza y entrega los Globos de Oro, fueron acusados de corrupción en una investigación hecha por Los Angeles Times. “Los votantes de los Globos de Oro se aprovechaban de fabulosos viajes y regalos de lujo a cargo de los estudios, cadenas televisivas y plataformas”, denunciaba el diario, que además aseguraba que entre los entonces 87 integrantes de la asociación no había personas negras. La cadena de televisión NBC se negó a transmitir la ceremonia y muchas personalidades de la industria devolvieron sus Globos. Se gestó uno de los boicots más grandes en la historia de la industria cinematográfica de Hollywood.

Brendan Fraser en el estreno de 'The Whale' durante la 79ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia. Foto: EFE

Han pasado dos años y no obstante las correcciones que hizo la Foreign Press en sus estatutos, la polémica sigue presente. De hecho, uno de los nominados este 2023, el actor Brendan Fraser, que ha regresado a la pantalla con una estupenda actuación en The Whale, no asistirá a la ceremonia, luego de que en el 2003 fue “agredido sexualmente” por Philip Berk, expresidente y exmiembro de la HFPA. Berk ya no está en la asociación, pero el actor de La momia, Al diablo con el diablo y George de la selva se mantiene firme con una institución que le dio la espalda y minimizó su abuso a “una broma”. “No, no voy a participar. Mi madre no crio a un hipócrita. Puedes llamarme muchas cosas, pero no así”, aseveró Fraser en la revista GQ acerca de su candidatura y posible premio.

Los nominados

Este 2023. los Globos de Oro volverán a tener televisión por la cadena NBC –aunque TNT no hará su habitual transmisión para Latinoamérica y si a alguien le interesa seguir los ganadores deberá hacerlo a través de la cuenta oficial de la Foreign Press en Twitter–. También retornarán la alfombra y sus estrellas al hotel Hilton de Beverly Hills (California); varios nombres ya figuran en la lista de asistentes confirmados: Quentin Tarantino, las actrices Ana de Armas y Jamie Lee Curtis, Steven Spielberg con parte de su equipo de The Fabelmans; Austin Butler, protagonista de Elvis; Kevin Costner, de la serie Yellowstone; los directores Rian Johnson, de Glass Onion: A Knives Out Mystery; Guillermo del Toro, quien suma tres nominaciones por Pinocchio, y James Cameron, en su regreso como director con Avatar: The Way of Water.

'Los espíritus de la isla', la película con más nominaciones: ocho en total. Foto: Searchlight Pictures

La confirmación de personalidades supone un respiro para los organizadores de los Globos de Oro en este momento en el que tratan de recuperar su prestigio. En cuanto a nominados, Los espíritus de la isla (The Banshees of Inisherin) encabeza el grupo de cine, con ocho candidaturas, seguida por Todo en todas partes al mismo tiempo, que tiene 6; The Fabelmans y Babylon, cada una con 5; Elvis, Pinocchio y Tár tienen 3, y cierran El triángulo de la tristeza, Glass Onion: A Knives Out Mystery, Wakanda Forever, El menú, Ellas hablan, Top Gun: Maverick y la producción india RRR, con 2.

En televisión, puntea Abbott Elementary, de Disney+, con cinco nominaciones; luego aparecen The White Lotus, Pam & Tommy, The Crown, Only Murders in the Building y Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer, con 4; Hacks, Severance, Ozark y Black Bird cuentan con 3, mientras que Under the Banner of Heaven y The House of the Dragon aspiran a dos Globos.

El actor Evan Peters en la serie 'Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer', que tiene cuatro nominaciones. Foto: Netflix

Otras postulaciones destacadas son Ana de Armas, por Blonde; Emma Thompson por Buena suerte, Leo Grande; Olivia Colman, por El imperio de la luz, lo nuevo de Sam Mendes; Viola Davis, por La mujer rey; Zendaya, por Euphoria; Jeff Bridges, por The Old Man; Kevin Costner, gracias a Yellowstone; Diego Luna, por su protagónico en Andor, y Argentina, 1985, la producción de Santiago Mitre, que aspira al premio como mejor cinta de habla no inglesa.



Los Globo de Oro arrancan la época conocida como temporada de premios, que sigue con los Critic’s Choice, los Grammy, los Bafta en Inglaterra, los premios SAG y finaliza con el Óscar, en marzo. Serán presentados por el comediante Jerrod Carmichael, a partir de las 8 de la noche.

