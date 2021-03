Esto le contamos de algunas de las triunfadoras de los Golden Globes

La reciente entrega de los Globos de Oro, premios que reconocen lo mejor del cine y la televisión y que se convierten en el contexto de cómo podría ser el comportamiento de algunas producciones en la temporada de premios (realmente atípica) que se esperan para el 2021. Pero también ofrecen un panorama para lo que hay que ver. Lo invitamos a que disfrute una mirada crítica de algunas de las ganadoras de estos premios.

Nomadland, la mejor película de drama de la gala no sorprendió a los que escucharon su nombre como triunfadora en el apartado más importante de los premios. Antes había ganado el León de Oro del Festival de Venecia y venía acompañada por el reconocimiento de la crítica que la tiene como una firme candidata al Óscar. Su directora Chloé Zhao, también se llevó el premio como mejor directora.



Otra de las películas que llamó la atención desde su lanzamiento en la plataforma de Netflix fue Descuida, yo te cuido: una comedia ácida y que por momentos raya en la crueldad, que cuenta la historia de una mujer sin escrúpulos que se dedica a estafar a pensionados. Con Rosamund Pike (Perdida) y Peter Dinklage (Game of Thrones), esta producción -que se quedó con los premio en la categoría a mejor actriz de una película de comedia para Pike, que logra un personaje impresionante y despreciable.



'Descuida, yo te cuido', la nueva producción de Netflix. Foto: Netflix

Asimismo, su protagonista Sacha Baron Cohen se quedó con el galardón a mejor actor de comedia.



También la película italiana La vida ante sí, tuvo su premio en la gala. Aunque no ganó en el apartado de mejor película extranjera, si se llevó el premio por la canción ‘Io Si’, interpretada por Laura Pausini. Esta producción es un drama que cuenta con la actuación de Sophia Loren, quien a sus 86 años regresó a una película.



La producción animada Soul fue protagonista de la edición de este año de los Golden Globes al convertirse en la mejor película animada y por recibir el Golden Globe en la categoría de mejor música original, de la mano de Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste.



Y siguiendo con el humor pero en un mismo tono crítico e irreverente, la gala de los Golden Globes también reconoció en la categoría de mejor comedia a Borat: siguiente película documental' ('Borat Subsequent Moviefilm'), que hace una crítica sin freno a la sociedad estadounidense y a su compleja situación política en plena época de coronavirus.

Borat Subsequent Moviefilm, que se puede ver en Amazon Prime Video. Foto: Amazon Prime Video

En el apartado de la televisión estaba casi que cantado el premio a mejor miniserie de drama y al de mejor actriz de una miniserie de drama, que se quedó en Gambito de dama y su potagonista Anya Taylor Joy.



No hubo discusión con el reconocimiento a esta producción que se convirtió en un fenómeno mundial y elevó el interés por el ajedrez entre sus millones de fanáticos.



También estaba casi que cantado el reconocimiento a Mark Ruffalo por su impactante papel doble en el drama I Know Ths Much is True, en el que se contaba la dolorosa vida de dos gemelos y su triste camino a la redención.



Una de las sorpresas de la noche de los Golden Globes la protagonizó Jason Sudeikis,m que ganó como mejor actor de comedia por su trabajo en Ted Lasso, una producción de Apple TV+ que se ha ganado el reconocimiento de la crítica.



La que si arrasó en este apartado fue la serie de Netflix The Crown. La producción inspirada en la vida de la familia real británica se quedó con cuatro premios.



El de mejor serie serie dramática, Mejor actor principal (Josh O'Connor), Mejor actriz principal (Emma Corrin) y Mejor actriz de reparto (Gillian Anderson), lo que la hizo ser la reina de los premios.

Diana de Gales (Emma Corrin) y el príncipe Carlos (Josh O' Connor) aparecen sumidos en una relación tormentosa. Foto: Netflix

.Y es que le ganó a 'The Mandalorian', 'Ozark', 'Ratched' y 'Lovecraft Country'; Emma Corrin triunfó por encima de su suegra en la serie (Olivia Colman) Olivia Colmanla (Reina Isabel II); , Jodie Comer (Killing Eve), Sarah Paulson (Ratched) y Laura Linney (Ozark).



Al igual que Josh O'Connor, que como el Príncipe Carlos, superó a Jason Bateman (Ozark), Bob Odenkirk (Better Call Saul), Al Pacino (Hunters) y Matthew Rhyms (Perry Manson), este último el que sonaba más para quedarse con el reconoci,miento. .



