Estos fueron los ganadores de los Golden Globes 2021

La 78 edición de los Golden Globes (también conocidos como los Globos de Oro) comenzó con una ceremonia atípica. Amy Poehler y Tina Fey, desde Los Ángeles y Nueva York, pero unidas por la magia de la edición. , respectivamente, se encargaron de ser las maestras de ceremonias de estos premios sin la clásica alfombra roja y los cientos de fanáticos tratando de sentir más de cerca a sus estrellas..

Ellas se burlaron un poco de los periodistas de la Asociación de Prensa de Hollywood, de la manera como hoy se ve el cine o la televisión, haciendo referencia a la situación del cine por la pandemia y la manera como las películas llegaron a otros dispositivos. Fey y Poehler también criticaron con un tono ácido la falta de representación de periodistas negros entre los que seleccionan las películas. Un tema en el que luego se insistió: "Tenemos que tener más inclusión", fue la frase de los representantes de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood.

Precisamente el primer premio de la gala de los Globos de Oro de 2021 fue en la categoría de mejor actor de reparto en una película, que ganó Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah. Aunque tuvo a unos problemas de audio en un principio el actor agradeció el premio en este filme que explora la vida del líder del movimiento de los Panteras Negras.

Daniel Kaluuya ganó el primer premio de la gala por Judas and the Black Messiah. Foto: AFP

Luego siguió el recomomciento a mejor actor de reparto en una serie de televisión televisión, que fue entregado por Angela Bassett que lo entrego a John Boyega, por su trabajo en Small Axe, "Pensé que me iba ir a la cama sin nada", bromeó el actor.



En la categoría de mejor actriz de serie de comedia o musical, el premio fue para la veterana Catherine O’Hara, por Schitt’s Creek..

Pixar pone alma a la Navidad con "Soul" Foto: EFE

Luego se dio paso a los nominado a mejor película animada y, estaba casi cantado, el reconocimiento fue para Soul, que es además la primera cinta de este género en tener a un protagonista afroamericano.

Dos gemelos afrontan muchas batallas en el papel doble de Mark Ruffalo. Foto: HBO

En aparatado de mejor actor en una miniserie era casi imposible que no ganara el premio por su trabajo en I Know this Much is True, en el que hizo un descarnado papel doble,, en el que mostraba la dura vida que pasaban dos hermanos con el alma fracturada y que buscaban una luz ante tanta tristeza.



"Tenemos que sanar nuestros corazones y almas rotas (...) hay que ser inclusivos, en este país", fue parte del discurso emotivo de Ruffalo al agradecer el premio.



Aaron Sorkin se llevó a casa el premio a mejor guión por El juicio de los siete de Chicago. La democracia no es algo en lo que creemos sino en lo que hacemos", recordó Sorkin en video junto a su familia. Asimismo, le agradeció a los postulados a mejor director: Emerald Fennell, Chloe Zhao and Regina King, por haber "inspirado a su hija a crear historias".

El ganador del Óscar Eddie Redmayne es uno de los protagonistas de 'El juicio de los 7 de Chicago', que aborda las protestas estudiantiles de 1968, la represión policial y el juicio, al año siguiente. Foto: Niko Tavernise / Netflix

En la gala de los Golden Globes también se le entregó el premio Carol Burnett al productor Norman Lear, quien recibió este reconocimiento a toda una carrera y, sobre todo, por ser el artífice de comedias que hablaban de temas muy profundos y controversiales.



Él es recordado por programas como Los Jefferson, Maude y All inthe Family, que entre los 70 y 80 exploraron problemáticas como el racismo y los prejuicios".



En el grupo de mejor actriz de drama la batalla por el premio fue ganada por Emma Corrin, quien llamó la atención por su papel de Diana de Gales en The Crown.

The Crown, con Emma Corrin como Lady Diana. Foto: Netflix

Luego las postulaciones dieron paso a la música con el Golden Globe que se quedó en manos de “Io Si (Seen), cantada por Laura Pausini y que hace parte del filme 'The Life Ahead'. Mientras que la mejor composición original fue para el trabajo de Jon Batiste, Atticus Ross y Trent Reznor, en la película Soul. Como dato curioso Ross y Reznor, también estaban entre los candidatos por la película Mank.



Una de las grandes sorpresas de la noche fue para Jason Sudeikis, protagonista de la comedia Ted Lasso. Este es su primer premio en los Globos de Oro, que reconoció la divertida aventura como un estadounidense que se va a probar suerte como entrenador en el fútbol europeo.



Jason Sudeikis ganó su primer Golden Globe de su carrera como actor. Foto: AppleTV+

En el apartado de mejor serie de televisión de comedia Schitt’s Creek, que antes había arrasado en los premios Emmy el año pasado. Mientras que Rosemund Pike ganó el premio a mejor actriz de una película de comedia por Descuida, yo te cuido (el título en español de I Care a Lot), que se ha convertido en una de las más vistas en Netflix.



Josh O' Connor, de The Crown recibió su primer Golden Globe en la categoría de mejor actor de una serie de drama. Su papel como el príncipe Carlos fue reconocido por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood.



Luego Gal Gadot, protagonista de la Mujer Maravilla, fue la encargada de entregar el premio a mejor película extranjera a Minari; un drama que, sin embargo, fue rodada y producida en Estados Unidos. La trama gira en torno a un niño coreano-estadounidense ve como su vida cambia cuando su familia se traslada a una zona rural de Arkansas, en EE. UU.

Jane Fonda Foto: Valerie Macon / AFP

Otro de los premios fuertes de la ceremonia fue el de mejor serie de drama, que como una señal casi que revelada durante la emisión de los premios fue para The Crown. Y luego se le entregó el premio Cecil B. DeMille a toda su carrera a Jane Fonda. La actriz y activista fue homenajeada en diferentes testimonios vía zoom a su trabajo en el cine y la televisión.



"Pocas veces hemos vivido crisis como estas (...) Nos pueden ayudar a reconocer que más allá de la diversidad, somos humanos (...) Todos los grandes nos han hablado a través de historias, poesía...eso es arte".

"Pero hay una historia que hemos temido ver en esta industria: la historia de quienes son puestos en las listas negras...Por favor, todos nosotros, incluso los poderosos que deciden quienes ganan premios; por favor, hagamos que todas las historias tengan la oportunidad de ser vistas", fue parte del discurso de Fonda al aceptar aceptar el reconocimiento,



Luego vino el Golden Globe par la mejor actriz de reparto por una película que fue entregada a Jodie Foster por su papel en The Mauritarian en la que hizo el papel de Nancy Hollander, la abogada que defendió a Mohamedou Ould Slahi, quien sobrevive en la prisión de Guantánamo donde llevaba más de una década sin cargos ni juicio.



Mientras que el Golden Globe para mejor miniserie fue para Anya Taylor Joy por Gambito de dama, quien a sus 24 años es la segunda actriz más joven en quedarse con ese reconocimiento (Angelina Jolie lo ganó a los 23). Sumado al premio de mejor miniserie, que también fue para este drama de una joven jugadora de ajedrez que se convirtió en un éxito mundial de Netflix.

Anya Taylor Joy en su papel de Gambito de dama. Foto: LA NACIÓN

Chadwick Boseman, quien falleció en agosto del año pasado, recibió de manera póstuma el premio por su papel en la película Ma Rainey’s Black Bottom, que está disponible en Netflix.



En la categoría de dirección se llevó a casa el Glolden Globe Chloé Zhao, por su trabajo en Nomadland, un drama acerca de una mujer que pierde todo y decide emprender un viaje por caminos de la zona rural estadounidense como una nómada contemporánea.



A su vez en el apartado de la mejor comedia el premio fue para 'Borat Subsequent Moviefilm, que fue lanzada por Amazon Prime Video. El protagonista Sacha Baron Coen agradeció al equipo de producción por arriesgarse en una época de covid y de tensión política a llevar hasta el final a esta comedia irreverente.

Golden Globes 2021 Foto: TNT

Baron Coen ganó también el premio a mejor actor de una película de comedia con esta producción y le agradeció a su guardaespaldas por haberlo salvado su vida en un par de ocasiones en esta aventura. .



Joaquin Phoenix fue el encargado de anunciar la categoría de mejor actriz de drama en una película, que fue para Andra Day, que consiguió la estatuilla por The United states vs Billie Holiday



Y el gran premio a la mejor película de drama fue para Nomadland, basado en el libro de Jessica Brother que hace un retrato brutal que su directora definió que es un símbolo de sanación para quienes en algun momento lo han perdido todo.



