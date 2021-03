¿Quién gana la pelea entre Godzilla y Kong?

Hay muchas especulaciones alrededor de la épica batalla que sostienen las colosales criaturas en la más reciente película Godzilla vs. Kong.



En la película que acaba de estrenarse, la pareja de monstruos comparte cartel con los actores Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Eiza González, Kyle Chandler y Demián Bichir. A continuación un repaso a las cifras de ambas criaturas para ver si al final hay un ganador.

*Godzilla vs. Kong es la película número 36 de la franquicia de Godzilla y la número 12 de la franquicia de King Kong.



*Es la cuarta producción del universo compartido de este par de monstruos –después de Godzilla (2014), Kong: la isla Calavera (2017) y Godzilla: King of the Monsters (2019).



*Las taquillas de las cuatro películas superan los 1.480 millones de dólares. Kong: la isla Calavera ha sido la más taquillera al recaudar 566 millones de dólares.

