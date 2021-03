Godzilla vs. Kong: ¿Dónde ver la película?

‘Godzilla vs. Kong’, cinta que juntará dos de los más grandes, amados y temidos personajes de la historia del cine, se estrenó en Colombia el pasado 26 de marzo.



La cinta, la cual hace parte de lo que Warner ha denominado su ‘Monsterverse’, es la secuela de dos producciones anteriores: 'La isla calavera’ (2017) y ‘Godzilla: rey de los monstruos’ (2019). A su vez, será una especie de 'remake' de la clásica 'King Kong contra Godzilla', de 1963.



Al país llegó solo las salas de cine que se encuentran disponibles (Procinal, Cinemark, Royal Films, Cinépolis y los autocines de Cinecolombia), mientras que en Estados Unidos, como todas las producciones de Warner Bros, tendrá un estreno híbrido en teatros y en la plataforma HBO Max.



Godzilla vs Kong fue dirigida por Adam Wingard, que pasó del cine de horror a las megaproducciones. Él es recordado por filmes como The ABC's of Death, Blair Witch, The Guest y Tú eres el próximo. Tiene en su elenco a Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Julian Dennison, Kyle Chandler y Demián Bichir.



Ya puedes ver el esperado tráiler oficial de #GodzillaVsKong. Próximamente solo en cines. pic.twitter.com/RZiTmjEIPG — Warner Bros. España (@WarnerBrosSpain) January 24, 2021

Por el momento, en plataformas en línea en Colombia puede ver Godzilla (Amazon Prime, Apple TV, Netflix), Godzilla II – el rey de los monstruos (Apple TV), Kong: la isla calavera (Apple TV, Netflix), King Kong (Netflix, Amazon Prime, Apple TV).



