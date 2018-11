Es oficial: gobierno venezolano hará una serie sobre Hugo Chávez

En medio de la entrega del Premio Nacional de Historia 2018, en Venezuela, el mandatario del país vecino, Nicolás Maduro, dijo que preparan la creación de una serie biográfica sobre Hugo Chávez.

Maduro aprovechó el encuentro para pedirles a los historiadores premiados su ayuda en la organización de la serie, que tendrá cerca de 100 capítulos y se espera sea reproducida en distintos idiomas para darla a conocer en la mayor cantidad de países posibles.



El jefe de Estado aseguró que están colaborando Adan Chávez Frías, Pedro Calzadilla y Tania Díaz.



No es la primera vez que Maduro manifiesta su intención de realizar esta producción. De hecho, cuando se estrenó la serie 'El comandante', protagonizada por el colombiano Andrés Parra, el presidente venezolano la tachó de ‘basura’ y promovió el desarrollo de una versión propia del personaje político.

El actor colombiano Andrés Parra es Hugo Chávez en 'El Comandante'. Foto: Archivo particular

Así mismo, la exesposa de Hugo Chávez, Marisabel Rodríguez, dijo que podía demandar a la cadena Sony (que produjo la serie), ya que afecta el legado del presidente.



'El comandante' tuvo 60 episodios en los que se contó la vida de uno de los mandatarios más polémicos y carismáticos de Latinoamérica.



"Ojalá la vean. Toda persona tendrá una posición acerca de la serie, pero no creo que esté aquí para cambiar ese punto de vista sobre su protagonista; simplemente, va a ver tanto en ella que de pronto reafirmen esa opinión (sea cual sea). No fue nuestra ambición influenciar políticamente, sino hacer el mejor relato posible”, había dicho el productor de la serie Luis Eduardo Jiménez sobre esta apuesta que se mueve en la ficción pero se inspira en verdades históricas.



Por el momento, no se han dado más detalles de la producción que está preparando el gobierno venezolano.



