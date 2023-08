Una de las cantantes más exitosas y polémicas de México vuelve a la pantalla con la bioserie “Ellas soy yo, Gloria Trevi”, a través de la plataforma ViX de TelevisaUnivision.



(Le recomendamos: La plataforma Disney+ sufre una fuerte caída de suscripciones)

La producción ejecutiva y dirección de escena estuvo a cargo de Carla Estrada, quien detalló en entrevista con EFE que fueron tres años de arduo trabajo y nueve meses de grabaciones para recrear la vida y los momentos más difíciles de la artista mexicana.



La obra, también escrita por Estrada, en conjunto con Erik Vonn, Lele Portas, y Marco Tulio Socorro, contará con un total de 50 capítulos, que se grabaron en 300 locaciones con más de 500 actores.



La directora señaló que, para esta bioserie, Gloria Trevi “cuenta su historia a partir de una madurez y tocando el éxito”, buscando hacer conciencia entre las mujeres de su fortaleza y los distintos tipos de violencia a las que pueden estar expuestas.

“Al poner 'ella soy yo' es que todas podemos ser una y una podemos ser todas. Esta historia nos abre los ojos, nos cambia la perspectiva de lo que podemos hacer unidas (las mujeres), de lo que la violencia puede lograr en un hogar, en una familia y en una sociedad”, comentó.

Una historia de lucha

La historia comienza con Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz a sus 15 años, cuando viajó desde la norteña ciudad de Monterrey a la Ciudad de México para participar en un concurso televisivo. La historia estará narrada desde la propia perspectiva de la cantante y no descarta los momentos más difíciles de su vida a lado de su depredador y mentor César Santiago, quien representa al productor Sergio Andrade, con quien estuvo acusada de estar involucrada en una presunta red de trata de menores.



Para la venezolana Scarlet Gruber, interpretar el papel de Trevi fue “muy enriquecedor”. “Fue un personaje que me transformó como persona”, consideró. La actriz y bailarina que da vida a la cantante mexicana reconoció que este papel también le abrió los ojos sobre el nivel de violencia que pueden vivir las mujeres.



Asimismo, expresó que su papel en “Ellas soy yo, Gloria Trevi” la llevó a extremos como profesional porque usó todas sus herramientas como actriz. “Hizo que me volviera una actriz mucho más completa, pero también una persona más libre, más fuerte y más consciente”, abundó.

“Hizo que me volviera una actriz mucho más completa, pero también una persona más libre, más fuerte y más consciente" FACEBOOK

TWITTER

Un relato de empatía

Gruber, quien interpreta su primer papel estelar, dijo que si bien hay episodios muy traumáticos que son parte de la vida de Gloria Trevi, “todos esos momentos se abordan desde el respeto, el amor y la empatía”. En este sentido, esperó que el público pueda ver su vida con el mismo respeto y el amor impregnado por su elenco, ya que, afirmó, “fueron escenas complejas, difíciles de grabar”. Dijo que, para su papel, la artista mexicana le dio plena libertad para su interpretación.



“Gloria nunca me habló de términos laborales o de construcción del personaje. Nunca tocamos ese tema”, enfatizó. Sin embargo, relató que partió de la confianza depositada en Estrada, al ser ella quien dirigió su actuación en la bioserie de la cantante de temas como “Pelo suelto (1991)”, ”Con los ojos cerrados (1992)” y “Todos me miran (2017)”.



Por su parte, Jorge Poza, manifestó que dar vida a César Santiago resultó “sumamente atractivo e interesante”. Reconoció que la construcción de su personaje fue “sencilla” porque “es un psicópata-narcisista y el instructivo de un psicópata-narcisista, César Santiago lo cumple a cabalidad. Todas las características, tanto del psicópata como del narcisista”.

El actor mexicano también resaltó que el nivel de exigencia para la filmación de esta bioserie “fue de un nivel de nueve a 10 en requerimiento emocional, energético, psicológico". "Todos los días había una exigencia, nunca fue un día igual”, concluyó.



EFE

Más noticias