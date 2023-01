El pasado martes 10 de enero, se llevó a cabo la edición número 80 de los Globo de Oro en el icónico teatro Beverly Hilton de la ciudad de los Ángeles, Estados Unidos. Esta gala es considerada una de las más importantes de la academia y la antesala de los premios Óscar, que se llevará a cabo el próximo 12 de marzo.



Los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) son los encargados de seleccionar a los nominados de cada una de las categorías que, entre otras cosas, tuvo como protagonista la tragicomedia 'The Banshees of Inisherin' (Los espíritus de la isla) con ocho nominaciones.



En representación de América latina, Guillermo del Toro, productor y cineasta mexicano, se llevó un trofeo por su versión animada de ‘Pinocho’ en la sección “Mejor película de animación”.



“Ha sido un gran año para el cine de todos los tamaños. Un año de grandes cambios, de películas ambiciosas y de películas íntimas, y por lo tanto ha sido un gran año para la animación porque la animación es cine”, afirmó del Toro al recibir el premio.



¿Un brote de covid-19 en la gala?



Sin embargo, lo que debió haber terminado como una velada perfecta se vio empañada por la denuncia de varios actores y artistas quienes argumentaron haberse contagiado de covid-19 tras haber asistido a la premiación.

Al menos cuatro estrellas, incluidas Jamie Lee Curtis y Michelle Pfeiffer, revelaron estar enfermas del virus a través de sus redes sociales. Colin Farrell y Brendan Gleeson, estrellas de ‘The banshees of inisheri’, también se ausentaron en los Critics Choice del pasado domingo 15 de enero, y le revelaron a ‘The Hollywood Reporter’ que ambos habían dado positivo por COVID luego de asistir a los Globos de Oro.



“Me alegro de que existan todas estas pruebas caseras disponibles para no ir al almuerzo del American Film Institute y propagar mis gérmenes”, comnetó inicialmente la protagonista de ‘El sastre de panamá’.



La noticia no ha sorprendido a los epidemiólogos de los Estados Unidos, quienes afirman que era cuestión de tiempo para que una situación de estas se hiciera presente, pues durante la premiación los protagonistas estuvieron a pocos metros de distancia y sin mascarilla.



“Esta es una especie de ventana a lo que nos depara el futuro (...) 1uiero decir, esto no es inesperado. Reuniones en interiores durante un momento en que circula una gran cantidad de virus, ya sea resfriado o gripe, y proximidad sin máscara y especialmente si tampoco había requisitos de prueba”, expresó el Dr. John Brownstein, epidemiólogo y director de innovación del Boston Children’s Hospital, a ‘ABC News’.



“No es sorprendente que haya una transmisión activa de virus, uno de los muchos virus respiratorios que circulan ahora”, agregó.



