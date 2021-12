El riesgo de una directora al asumir el reto de dirigir un wéstern en el que el conflicto está más en el infierno personal de sus protagonistas que en las balas o las persecuciones en caballos y la aventura personal de un realizador que se atrevió a contar su infancia son las historias que se robaron la atención de los miembros de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, quienes, contra viento y marea, realizarán la 79.ª edición de los Globos de Oro, que reconocen lo mejor del cine y la televisión.

La primera es El poder del perro, la gran apuesta de la realizadora neozelandesa Jane Campion (El piano), y la segunda es Belfast, la historia más personal de Kenneth Branagh, un director que ha sabido moverse entre los terrenos de Shakespeare (Hamlet) y Marvel (Thor). Ahora estos pesos pesados del cine contemporáneo comparten el hecho de liderar las nominaciones de los Globos de Oro de 2022, con siete postulaciones con sus nuevas aventuras detrás de cámaras.



Puede leer: Gran regocijo por nominación de 'Encanto' a los Globos de Oro

La preocupación y la alegría

Pero hay un sabor extraño y quizá incómodo en esta gala, que se llevará a cabo el próximo 9 de enero (no se sabe si por streaming, ya que NBC parece estar empeñada en no hacer la transmisión por TV), ya que la asociación que entrega estos premios viene precedida de un halo de críticas por sexismo, falta de inclusión y hasta una presunta estela de corrupción. Sin embargo, los Globos quieren volar tranquilos a la temporada de premios y no perder el título de ser referentes para las apuestas del Óscar del próximo año.



“Siempre dijimos que de cualquier manera haríamos las nominaciones y entregaríamos los premios”, dijo a la agencia AFP la presidenta de la asociación, Helen Hoehne. “Tenemos una larga historia y solo queremos seguir haciéndolo como lo hemos hecho en el pasado”, recalcó.



Pero mientras ella se dedica a levantar la reputación del premio, lo cierto es que muchos están emocionados ante los candidatos. Precisamente, esta será una gala especial ya que películas como Encanto (la exitosa producción de Disney inspirada en Colombia) tiene tres nominaciones, en las categorías de mejor película animada, mejor banda sonora y mejor canción (para la tierna Dos orugitas, interpretada por Sebastián Yatra).

Facebook Twitter Linkedin

Encanto tiene tres nominaciones. Foto: Disney

La historia de una familia con poderes y una heroína fuera de lo común tratando de proteger a los suyos en una Colombia llena de magia podría no solo ganar, sino ser la inspiración para estos Globos que buscan recuperar su encanto.

También hacen parte de la selecta lista No miren arriba (la apuesta de Netflix con Leonardo DiCaprio y Meryl Streep. Rey Richard: una familia ganadora, Licorice Pizza y West Side Story (conocida también como Amor sin barreras), que consiguieron cuatro nominaciones.



Por otro lado, la serie Succession, el gran hit de HBO acerca del poder y la familia lidera con cinco postulaciones, seguida por Ted Lasso y The Morning Show (con cuatro), Dopesick, The Great, Hacks, Maid (Las cosas por limpiar), Only Murders in the Building, Pose y El juego del calamar, que alcanzaron tres nominaciones cada una.

); Rey Richard: una familia ganadora, Licorice Pizza y West Side Story (conocida también como Amor sin barreras), que consiguieron cuatro nominaciones.



Le puede interesar: El mal debut de la 'West Side Story' de Steven Spielberg

Asimismo, tres de los nominados a mejor actor dramático son afrodescendientes: Will Smith (Rey Richard: una familia ganadora), Denzel Washington (La tragedia de Macbeth) y Mahershala Ali por la cinta de ciencia ficción y dramas éticos Swan Song, de Apple TV+. Además, Jane Campion también está en la puja a mejor dirección, al igual que Maggie Gyllenhaal (The Lost Daughter), algo inédito en la historia de los premios, que también lucharán por seguir siendo relevantes en el 2022.



Con información de AFP