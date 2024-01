'Me largo': la ‘amenaza’ viral de Jennifer Lawrence y más momentos de los Globo de oro

Este domingo inició la temporada de premios de Hollywood con la esperada gala de los Globos de Oro, que llegaron este año con nuevos premios y nuevos votantes, lo que tenía con gran expectativa a toda la industria y a los amantes del 'séptimo arte'.



La edición número 81 de los galardones dejó como gran ganador de la noche a la película 'Oppenheimer', de Christopher Nolan, que obtuvo cinco estatuillas, incluida la de Mejor Película, de los nueve premios a los que estaba nominada. Sobresaliendo así sobre su gran competidora 'Barbie'.



Y, aunque todos los focos estaban puestos en la batalla 'Barbieheimer', uno de los 'momentazos' que se robó el show fue protagonizado por Jennifer Lawrence, quien una vez más demostró por qué es una de las actrices más espontáneas y favoritas del público.

En esta oportunidad, la artista rompió el protocolo y le habló directamente a la cámara mientras anunciaban su nominación como Mejor Actriz de Comedia. Jennifer Lawrence aprovechó sus segundos de fama y bromeó amenazando con irse de la ceremonia si no ganaba.

"If I don’t win, I’m leaving (Si no gano, me largo)": pronunció la actriz, que siempre se ha destacado por sus habilidades para la comedia.

“If I don’t win, I’m leaving” - Jennifer Lawrence mouths to the camera during her category at the #GoldenGlobes pic.twitter.com/XP0T1wOMit — Courtney Howard (@Lulamaybelle) January 8, 2024

El galardón no se lo llevó Lawrence, quien, contrario a su 'amenaza', no se marchó de la ceremonia, sino que celebró eufóricamente el triunfo de su amiga Emma Stone, quien recibió el Globo de Oro por su interpretación en la película 'Poor Things'.

Jennifer Lawrence’s reaction to Emma Stone winning at the #GoldenGlobes pic.twitter.com/QWOA2XvaUh — Film Updates (@FilmUpdates) January 8, 2024

En redes sociales, los internautas halagaron el buen sentido del humor y la naturalidad que siempre tiene la protagonista de 'Los Juegos del Hambre' en este tipo de eventos.

Kieran Culkin le ganó a Pedro Pasacal

Kieran Culkin, el actor de 'Succession' fue reconocido este domingo como mejor actor en serie de drama, imponiéndose así al chileno Pedro Pascal, el favorito de los televidentes por su protagónico en 'The Last of Us'. Lo que llamó la atención de todos fue la curiosa celebración que Culkin, quien bromeó con un 'insulto' hacia Pascal.

"Suck it, Pedro!"



Kieran Culkin jokingly roasts Pedro Pascal as he accepts the #GoldenGlobe for Best Actor in a TV Drama. pic.twitter.com/SoE6NzOIsG — Variety (@Variety) January 8, 2024

Por si fuera poco, la reacción del actor chileno también se llevó todos los aplausos, pues soltó la carcajada y, siguiéndole el juego a Culkin, luego 'lloriqueó' como en su famoso 'meme', causando la euforia de sus seguidores en redes.



'Chisme Time' con Selena Gómez y Taylor Swift

Las premiaciones no solo son momentos de gala y celebración, para los famosos también son un espacio para reencontrarse con sus amigos y por qué no, echar chisme. Al menos, así fue como captaron las cámaras de los Globos de Oro a Selena Gómez, Taylor Swift y Keleigh Sperry.

Al parecer, todo indica que la intérprete de 'Calm Down' le habría pedido una foto a Timothée Chalamet y su actual pareja, Kylie Jenner, lo habría impedido. Al menos eso le estaba contando Selena a Taylor y a Keleigh cuando las 'pillaron' las cámaras.

some #GoldenGlobes tea😭😭



“i asked for a picture with him and she (kylie jenner) said no” – selena gomez



“with timothee?”



*selena nods* pic.twitter.com/LvO4dC6heK — pop culture gal (@allurequinn) January 8, 2024

¡Que viva el amor!

Y es que Timothée Chalamet y Kylie Jenner captaron toda la atención de las cámaras en los Globos de Oro, pues la pareja estuvo muy acaramelada y feliz durante la ceremonia. De hecho, aprovecharon un corte comercial para decirse lo mucho que se aman y darse un beso.

¡Pillados! 💋😳 Timothée Chalamet y Kylie Jenner intercambian un beso en los cortes comerciales de los Globos de Oro 2024 ✨ ¿Premio a la pareja más enamorada? #GoldenGlobes #GoldenGlobes2024 #GlobosdeOro #TimotheeChalamet #KylieJenner pic.twitter.com/V0uK0k2wi2 — Fotogramas - Cine (@fotogramas_es) January 8, 2024

'Capitana Marvel' se emocionó al conocer a Jlo

Previo a que iniciara la gala, uno de los momentos que llamó la atención fue la reacción de la actriz Brie Larson al conocer a Jennifer Lopez. Como si fuera cualquier otro fan, la intérprete de 'Capitana Marvel' se intimidó con la presencia de la 'Reina del Bronx'.

"¡Significas tanto para mí! (...) Te vi en 'Selena' y eso me hizo querer convertirme en actriz": mencionó Brie casi entre sollozos, una vez pudo hablar con Jlo.

La intérprete de 'On the floor' se conmovió con la tierna reacción de la actriz y destacó que la iba a hacer llorar.

La mejor de los Globos de oro es la reacción de 'Capitana Marvel' conociendo a Jlo 🥺😍pic.twitter.com/0CXOgcOiXU — Cissco Sabarse Gerwig🎬 (@CisscoS) January 8, 2024

