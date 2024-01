La 'apaleada' que le dio 'Oppenheimer' a 'Barbie' en los Globos de Oro

Barbie era la favorita de la noche en los Globos de Oro: tenía nueve nominaciones y venía precedida del éxito absoluto en la taquilla mundial: con más de 1.500 millones de dólares se convirtió en la más vista en los cines en 2023. Sin embargo, su rosa intenso –hasta chillón– palideció ante el dramatismo y la profundidad de su mayor competidora: Oppenheimer.



Con cinco Globos de Oro, el filme de Christopher Nolan, salió victorioso de su primer enfrentamiento con la supertaquillera Barbie. La cinta protagonizada por Cillian Murphy, que versa sobre el físico Robert Oppenheimer, nombrado el padre de la bomba atómica, se llevó los galardones a mejor película de drama, mejor director, mejor actor de drama (Murphy), mejor actor de reparto (Robert Downey Jr.) y mejor banda sonora.



“La primera vez que pisé el plató de Christopher Nolan supe que era diferente. Me di cuenta por el nivel de rigor, el nivel de concentración, el nivel de dedicación (...) que estaba en manos de un director visionario y maestro”, dijo Murphy al recibir el premio.



La rosada sátira feminista de Greta Gerwig, protagonizada por Margot Robbie, no obtuvo el éxito esperado con la prensa extranjera de Hollywood (que ahora vota y escoge a los ganadores, pero ya no organiza los Globos de Oro) al triunfar únicamente en la nueva categoría de logro cinematográfico y de taquilla y en la de mejor canción original por el tema What Was I Made For?, de Billie Eilish & Finneas.



“Quiero agradecer a todas las personas en el mundo que se vistieron de rosa y fueron al mejor lugar del mundo que es el cine (...) Gracias a los Globos de Oro por crear una categoría para los cinéfilos”, dijo Robbie al recibir el premio junto a Gerwig.

Por su parte, la perturbadora comedia de ciencia ficción de Yorgos Lanthimos Poor Things se embolsó los Globos de Oro a mejor película de comedia y a mejor actriz de comedia por la interpretación de Emma Stone.



La gala tampoco dejó mucho espacio al talento hispano, pues la película francesa Anatomy of a Fall se quedó con el Globo de Oro a mejor película de habla no inglesa, donde estaba el director español Juan Antonio Bayona con La sociedad de la nieve.



Una de las sorpresas de la premiación fue en película animada que recayó en la japonesa El niño y la garza, la última producción de Hayao Miyazaki del Studio Ghibli. También se entregó por primera vez un globo al mejor show de stand-up comedy en televisión concedido a Armageddon, lo nuevo del polémico Ricky Gervais –a quien muchos extrañaron en la presentación de la gala, que estuvo a cargo del humorista Jo Koy–.



La ceremonia celebrada en el hotel Beverly Hilton, en Los Ángeles, transcurrió con pocos posicionamientos políticos y apenas breves menciones a la renovación de los votantes y los nuevos dueños de los premios.



El mensaje más destacado de la noche fue el de la intérprete nativoamericana Lily Gladstone, ganadora a mejor actriz de drama por su papel en Killers of the Flower Moon, del veterano Martin Scorsese, quien dijo parte de su discurso en idioma nativo. “Ojalá no me corten. Este es un momento histórico y esto (el premio) no solamente me pertenece a mí”, aseguró.

En los apartados televisivos, la última temporada de Succession cumplió y, tras sus triunfos en 2020 y 2022, se alzó nuevamente con la victoria como mejor serie de drama, además de coronar como mejor actor a Kieran Culkin, que arrebató el trofeo a Pedro Pascal (The Last of Us). Asimismo, sus compañeros Sarah Snook y Matthew Macfadyen fueron reconocidos.



Los otros dos grandes fenómenos de la pequeña pantalla fueron The Bear y Beef, con tres premios cada uno.



La edición 81 de los Globos de Oro arrancó la temporada de premios del cine y la televisión, y dejó una línea sobre la cual podrían caminar otros galardones venideros como los Critic’s Choice Awards o los Óscar.

