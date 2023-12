Globos de Oro 2024: la lista definitiva de nominados y fecha de la ceremonia

La edición 81 de los Globos de Oro dará a conocer sus ganadores en una ceremonia en el Beverly Hilton de Los Ángeles, el próximo domingo 7 de enero. La gala será transmitida por CBS en Estados Unidos y en Colombia se podrá ver en directo por TNT y HBO Max a partir de las 8 p.m. (la alfombra roja y el preshow será desde las7 p.m.)

'Barbie', de Greta Gerwig, se alzó como la película más nominada, con nueve candidaturas, y 'Oppenheimer', de Christopher Nolan, con ocho, lo que permite intuir que la temporada de premios que se avecina será muy apretada.



Los Globos de Oro fueron adquiridos este año por una sociedad privada y ya no dependen de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, en inglés) para dejar atrás polémicas pasadas acerca de la transparencia de estos galardones.



A continuación, los nominados en las categorías más importantes:

Cine

Película dramática



Anatomie d’une chute (Anatomía de una caída)

Killers of the flower moon (Los asesinos de la luna)

Maestro

Oppenheimer

Past lives (Vidas pasadas)

The Zone of interest (Zonas de interés)



Película de comedia o musical



Air (Air: La historia detrás del logo)

Barbie

American Fiction (Ficción americana)

May December (Secretos de un escándalo)

Poor Things (Pobres criaturas)



Mejor película de habla no inglesa



Anatomie d’une chute (Anatomía de una caída, Francia)

Fallen Leaves (Hojas de otoño, Finlandia)

Io Capitano (Yo, capitán, Italia)

Past lives (Vidas pasadas)

La sociedad de la nieve (España)

The Zone of interest (Zonas de interés)



Mejor actriz, drama



Annette Benning, Nyad

Cailee Spaeny, Priscilla

Carey Mulligan, Maestro

Greta Lee, Past Lives

Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon

Sandra Hülller, Anatomía de una caída

Facebook Twitter Linkedin

Cailee Spaeny fue nominaa por su papel como Priscilla en la cinta de Sofía Coppola. Foto: Cortesía: Biff

Mejor actor, drama



Andrew Scott, All of us strangers

Barry Keoghan, Saltburn

Bradley Cooper, Maestro

Cilian Murphy, Oppenheimer

Colman Domingo, Rustin

Leonardo DiCaprio, Killers of the Flower Moon



Mejor actriz, comedia o musical



Alma Pöysti, Fallen Leaves

Emma Stone, Poor Things

Fantasia Barrino, El Color Púrpura (2023)

Jennifer Lawrence, No Hard Feelings

Margot Robbie, Barbie

Natalie Portman, May December



Mejor actor, comedia o musical



Jeffrey Wright, American Fiction

Joaquin Phoenix, Beau is Afraid

Matt Damon, Air

Nicolas Cage, Dream Scenario

Paul Giamatti, The Holdovers

Thimothée Chalamet, Wonka

Logro cinematográfico de taquilla (nueva categoría)



Barbie

Guardians of the Galaxy, vol. 3 (Guardianes de la Galaxía, vol 3)

John Wick: Chapter 4 (John Wick: capítulo 4)

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part 1 (Misión imposible: sentencia mortal - parte 1)

Oppenheimer

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Spider-man: a través del spider verso)

Taylor Swift: The eras tour

The Super Mario Bros. Movie (Super Mario Bros. La película)

Televisión

Mejor serie de televisión dramática



1923

The Crown (La Corona)

The Diplomat (La diplomática)

The Last of Us

The Morning Show

Succession





Mejor serie de televisión, musical o comedia



Abbott Elementary

Barry

The Bear

Jury Duty

Only Murders in the Building

Ted Lasso



Mejor actor, drama



Brian Cox, "Succession"

Kieran Culkin, "Succession"

Gary Oldman, "Caballos lentos"

Pedro Pascal, "The Last of Us"

Jeremy Strong, "Succession"

Dominic West, "The Crown"



Mejor actriz, drama

​

Helen Mirren, "1923"

Bella Ramsey, "The Last of Us"

Keri Russell, "The Diplomat"

Sarah Snook, "Succession"

Imelda Staunton, "The Crown"

Emma Stone, "The Curse"

Facebook Twitter Linkedin

'Succession', la exitosa serie de HBO. Foto: HBO

Mejor actor, musical o comedia



Bill Hader, "Barry"

Steve Martin, "Only Murders in the Building"

Jason Segel, "Terapia sin filtro"

Martin Short, "Only Murders in the Building"

Jason Sudeikis, "Ted Lasso"

Jeremy Allen White, "The Bear"



Mejor actriz, musical o comedia



Rachel Brosnahan, "La maravillosa Sra. Maisel"

Quinta Brunson, "Abbott Elementary"

Ayo Edebiri, "The Bear"

Elle Fanning, "The Great"

Selena Gomez, "Only Murders in the Building"

Natasha Lyonne, "Poker Face"



Mejor miniserie o película para televisión

​

"La luz que no puedes ver"

"Bronca"

"Daisy Jones and the Six"

"Fargo"

"Compañeros de viaje"

"Lecciones de química"

Más noticias