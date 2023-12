Globos de Oro 2024: 'Barbie' es la más nominada con nueve candidaturas

Los Globos de Oro aspiran a volver a brillar como en sus mejores épocas en su edición 81 que se cebrará en 2024. En la mañana de este lunes 11 de diciembre fueron anunciados los nominadfos en cine y televisión, divididos como es habitual en drama y comedia. 'Barbie', la película que se perfila como la más taquillera del 2023, es la que más opciones tiene con nueve nominaciones.

En el apartado de drama, las películas 'Killers of the Flower Moon', de Martin Scorsese; 'Oppenheimer', de Christopher Nolan; 'Maestro', de Bradley Cooper (Netflix); 'Past Lives',de Celine Song (A24); 'Anatomy of a Fall', de Justine Triet (Neon) y 'The Zone of Interest', de Jonathan Glazer.



Por el lado de mejor película de comedia o musical figuran 'Barbie', de Greta Gerwig, 'Poor Things' , de Yorgos Lanthimos; 'American Fiction', de Cord Jefferson; 'The Holdovers', de Alexander Payne; 'May December', de Todd Haynes, y 'Air', de Ben Affleck.

Facebook Twitter Linkedin

'Oppenheimer', nominada al Globo de Oro a la mejor película dramática. Foto: Paramount Pictures

'La sociedad de la nieve', la película española de Juan Antonio Bayona, figura en el apartado de mejor película extranjera en el que competirá con la francesa 'Anatomy of a Fall'; la finlandesa 'Fallen Leaves'; la italiana 'Io Capitano'; la estadounidense 'Past Lives' y la estadounidense-británica-polaca 'The Zone of Interest'.

Nominados en televisión

'Succession' y 'The Crown' pugnarán por el Globo de Oro a mejor serie dramática con 'The Last of Us', 'The Morning Show', '1923' y 'The Diplomat', desveló la organización

de estos premios.





'Beef' y 'Fargo' resultaron nominadas como mejores series limitadas. Los demás finalistas en esta categoría son 'All the Light We Cannot See', 'Daisy Jones & The Six', 'Fellow Travelers' y 'Lessons in Chemistry'.

Facebook Twitter Linkedin

The bear (El oso), en Star Plus, una de las series destacadas este año. Foto: Archivo particular

Como mejor serie de comedia o musical 'Ted Lasso', 'The Bear', 'Abbott Elementary', 'Jury Duty', 'Bary' y 'Only Murders in the Building'.

Los ganadores de la edición 81 de los Globos de Oro se darán a conocer en una velada el próximo domingo 7 de enero, en Los Ángeles. Los premios ya no dependen

de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, en inglés) y tienen una nueva junta directiva para dejar atrás polémicas pasadas acerca de la transparencia

de estos galardones.

Más noticias