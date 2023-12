‘Fallen Leaves’: un amor silencioso y accidentado, que compite por el Globo de Oro

La historia de Fallen Leaves (Hojas de otoño) es la de un bolero: un amor sencillo, callado, que nace de un encuentro casual que une a dos seres que se creen anodinos -él, un trabajador alcohólico y ella, una empleada de supermercado-, pero que desconocen sus fortalezas, talentos y capacidad de amar. No tienen un destino edulcorado, cada paso que dan es más bien un tropiezo, una confusión y un peldaño abajo en el que podría ser su camino hacia la redención. Aki Kaurismäki no iba a hacer un filme tan básico. Su estilo, sutil al narrar los fragmentos de las vidas de Holappa y Ansa, luce por su carga de humor ácido que permite reírse de las desgracias y seguir sin perder el rumbo.

La película, que ya se encuentra en los cines del país, es la entrada por Finlandia a los premios Óscar. Su protagonista, Alma Pöysti, acaba de ser nominada en los Globos de Oro, y la película también es candidata como cinta extranjera.



“Es una historia de amor y sobre la soledad. Estamos ante un drama, con un toque de humor, y también ante una tragedia; es como esa pequeña chispa de esperanza que te muestra que la vida aún no te ha dado todo lo que tiene que ofrecerte. Habla de que es un riesgo enamorarse de alguien, más si has construido ese mundo solitario e independiente, y entonces, llega alguien, te mira y lo único que quieres es que esa otra persona ya no salga de tu vida. Creo que es una película muy hermosa, al estilo en el que Aki Kaurismäki presenta el amor y el cinismo en el mismo plato”, explica la actriz finesa.

La actriz finesa Alma Pöysti hace un conmovedor papel. Foto: Cineplex

Los personajes centrales son tímidos, pero al final no es una tara para expresar, a su modo, lo que sienten y sacar esa fortaleza que los mueve pero de la que no son conscientes.



“En Finlandia, somos famosos por ser silenciosos. No nos incomoda estar en silencio con otra persona, pero la forma en que Aki lo describe es magistral, lo lleva a un punto más allá. Es muy agradable actuar así porque están pasando muchas cosas, aunque no esté hablando. Como actriz es un reto, se necesita mucha confianza y ser muy valiente para dejar que la cámara explore tu cara, tus pensamientos, tus ojos, y ser lo más pura y honesta posible. Solo tienes que dejarte llevar y dejar que la cámara entre como un amigo que te observa”, agrega.

Ansa, su personaje, tiene diferentes tipos de relaciones en la película: con Holappa, con su compañera de trabajo, con un perro que rescata, hasta con ella misma.

Sí, tal vez ella tiene esto que puede ver lo bueno en la gente cuando otros no pueden. Eso es casi como un superpoder, creo. No hay mucha gente que le daría una oportunidad a Holappa, pero ella ve algo en él que le encanta. Y lo mismo pasa con el perro, si ella no lo cuida, entonces, ¿quién lo hará?, Seguro lo echarán de nuevo. Creo que en cierto modo se salvan el uno al otro en ese punto de la historia, encuentran esa clase de compañerismo. Ella es muy orgullosa, independiente, puede cuidar de sí misma; aunque tiene trabajos pésimos en los que no la tratan bien, pero puede pagar el alquiler y poner comida en la mesa. No depende de nadie para cuidarse, ni de la sociedad, ni de un marido. Es muy fuerte en ese sentido. De hecho, tiene una línea férrea que sigue; por ejemplo, cuando se da cuenta de que Holappa tiene el hábito de beber, así que toma una decisión muy dolorosa, porque en ese momento de la historia, ella está profundamente enamorada de él. Pero no quiere que él beba. Cuando uno está enamorado, fácilmente te vuelves codependiente del problema de alguien más o tratas de salvarlo. Pero aquí ella dice que no, que no tienes que ocuparte del otro y que le toca solucionar su problema. Eso requiere mucha fuerza cuando estás enamorado.

¿Cómo fue la experiencia de trabajar con una leyenda del cine como Aki Kaurismäki?



Es una persona maravillosa, con el corazón más grande. Y es tan hábil. Lleva 40 años haciendo películas y es todo un autor porque conoce los campos sobre hacer cine tan bien como ser escritor. Su guion es absolutamente brillante. Pero además tiene una visión muy clara. Así que fue muy fácil trabajar con él en ese sentido. El reto fue quizás que él quería que las escenas se hicieran en una sola toma. Así que tienes que hacerlo bien desde la primera vez porque no le gusta que ensayes.



Esa combinación es desafiante y un poco aterradora al principio. Pero luego empiezas a adorarlo porque te das cuenta de que cuando haces algo por una única vez, consigues un momento muy precioso y honesto. Y en cuanto tienes que repetirlo, empiezas a fingir un poco porque tienes que empezar hacer de cuenta que nunca ha ocurrido. Cuando lo haces bien la primera vez, es un regalo. Y empiezas a amar esta forma de trabajar. Tuve muchas lecciones como esta, porque era como un viaje de regreso a la clase de realización de películas. Aquí rodamos con una cámara de 35 milímetros y película y Aki siempre estaba allí, no detrás de un monitor en alguna parte del set. Además tiene un equipo con el que ha estado trabajando durante mucho tiempo, así que fue hermoso ser parte de eso, de una familia que tiene una manera tan cálida de trabajar.

Por último, ¿qué mensaje le gustaría que recibiera el público de la película?



Espero que se la lleven al corazón y que quizás tengan en cuenta cuidar a las personas que aman. No quiero predicar lo que la gente debería experimentar, pero es bonito si podemos hacer que el cuidado de las personas sea contagioso. Eso es algo que el mundo necesitaría desesperadamente ahora mismo, más cuidado.

SOFÍA GÓMEZ G.

CULTURA EL TIEMPO

@s01f1c1ta

