Globos de Oro 2024: le contamos cuándo y dónde ver la ceremonia de premiación

Después de años marcados por críticas, escándalos e inconformidades, una nueva edición de los premios que anualmente destacan el desempeño de los profesionales en cine y televisión, tanto en los Estados Unidos como a nivel mundial, los Golden Globes se presenta con una promesa de renovación.

Este es un año histórico para los premios, con una nueva dirección y un mayor número de jurados: 300 personas en 75 países. Estas nominaciones son la primera ocasión en la que pronosticadores de los premios obtendrán pistas acerca de las preferencias de los nuevos votantes.

'Barbie' y 'Oppenheimer' están nominados a los Golden Globes. Foto: Cortesía Warner Bros. / Paramount Pictures

Por otro lado, la gala de premiación de los Globos de oro se realizará en el Beverly Hilton de Los Ángeles, y estará presentada por el actor y comediante Jo Koy, quien conducirá la ceremonia por primera vez.

Lista de nominados a los premios

Película dramática



Anatomie d’une chute (Anatomía de una caída)

Killers of the flower moon (Los asesinos de la luna)

Maestro

Oppenheimer

Past lives (Vidas pasadas)

The Zone of interest (Zonas de interés)



Película de comedia o musical



Air (Air: La historia detrás del logo)

Barbie

American Fiction (Ficción americana)

May December (Secretos de un escándalo)

Poor Things (Pobres criaturas)



Mejor película de habla no inglesa



Anatomie d’une chute (Anatomía de una caída, Francia)

Fallen Leaves (Hojas de otoño, Finlandia)

Io Capitano (Yo, capitán, Italia)

Past lives (Vidas pasadas)

La sociedad de la nieve (España)

The Zone of interest (Zonas de interés)

Mejor actriz, drama



Annette Benning, Nyad

Cailee Spaeny, Priscilla

Carey Mulligan, Maestro

Greta Lee, Past Lives

Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon

Sandra Hülller, Anatomía de una caída





Mejor actor, drama



Andrew Scott, All of us strangers

Barry Keoghan, Saltburn

Bradley Cooper, Maestro

Cilian Murphy, Oppenheimer

Colman Domingo, Rustin

Leonardo DiCaprio, Killers of the Flower Moon



Mejor actriz, comedia o musical



Alma Pöysti, Fallen Leaves

Emma Stone, Poor Things

Fantasia Barrino, El Color Púrpura

Jennifer Lawrence, No Hard Feelings

Margot Robbie, Barbie

Natalie Portman, May December



Mejor actor, comedia o musical



Jeffrey Wright, American Fiction

Joaquin Phoenix, Beau is Afraid

Matt Damon, Air

Nicolas Cage, Dream Scenario

Paul Giamatti, The Holdovers

Thimothée Chalamet, Wonka

En cuanto a las series, los nominados en las categorías más importantes son:

Mejor serie de televisión dramática



1923

The Crown (La Corona)

The Diplomat (La diplomática)The Last of UsThe Morning ShowSuccession

Mejor serie de televisión, musical o comedia

​Abbott Elementary

Barry

The Bear

Jury Duty

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Mejor actor, drama



Brian Cox, Succession

Kieran Culkin, Succession

Gary Oldman, Caballos lentos

Pedro Pascal, The Last of Us

Jeremy Strong, Succession

Dominic West, The Crown



Mejor actriz, drama

​

Helen Mirren, 1923

Bella Ramsey, The Last of Us

Keri Russell, The Diplomat

Sarah Snook, Succession

Imelda Staunton, The Crown

Emma Stone, The Curse

¿Dónde y cuándo verlos?

La cita será el domingo 7 de enero y podrá ser visto en vivo por TNT y HBO Max. Así mismo, se transmitirán en vivo por Paramount+ para los suscriptores que paguen por el complemento "showtime".



La premiación comenzará a las 8:00 p.m., pero una hora antes, a las 7:00 p.m., los espectadores tendrán la oportunidad de sintonizarse con la alfombra roja previa a la gala.

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

