¿Dónde puede ver las películas y series nominadas a los Globos de Oro?

Encuentre la lista completa de los nominados a los Globos de Oro en el 2021

Mank- 6 nominaciones

La producción que protagoniza Gary Oldman lidera las candidaturas. Aspira al Globo como mejor película de drama, actor principal, dirección, guion, actriz de reparto (Amanda Seyfried) y banda sonora..Disponible en Netflix

Borat 2- 3 nominaciones

Protagonizada por Sacha Baron Cohen.Disponible en Amazon Prime Video

El juicio de los 7 de Chicago- 5 nominaciones

La película que dirige el reputado guionista Aaron Sorkin compite como mejor filme de drama, actor de reparto (Sascha Baron Cohen), dirección, guion y canción. Disponible en Netflix

The Crown- 6 nominaciones

La serie sobre la realiza británica lidera las postulaciones en el apartado de televisión.Disponible en Netflix

Además: 'Gambito de Dama' y 'The Crown', favoritos a los Globos de Oro 2021

Hamilton- 2 nominaciones

La adaptación cinematográfica del musical de Broadway aspira al Globo al mejor actor (LInm-ManuelMiranda) y mejor comedia / musical..Disponible en Disney+

The Prom

James Corden está nominado por primera vez como mejor actor y el filme aspira a ser la mejor comedia / musical..Disponible en Netflix.

Wolfwalkers- 1 nominación

La hermosa historia de una niña que se encuentra con una tribu que se comunica con los lobos. Aspira al Globo a la mejor película animada.Disponible en AppleTV+

Gambito de dama- 2 nominaciones

Anya Taylor-Joy aspira al premio como mejor actriz.Disponible en Netflix

Soul- 2 nominaciones

La más reciente producción de Pixar es candidata por su banda sonora y como mejor película animada.Disponible en Disney+

The Great- 3 nominaciones

Elle Fanning protagoniza una de las mejores series sobre Catalina la Grande..Disponible en Starzplay

Otras producciones nominadas disponibles

Palm Springs- Hulu TV



Emily in Paris- Netflix



The Mandalorian- Disney+



Unorthodox- Netflix



TheUndoing - HBO



Ratched- Netflix



On the rocks- Apple Tv



The Midnight Sky- Netflix



Ozark- Netflix



Perry Mason: HBO



Schitt's Creek- Netflix

