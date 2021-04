Glenn Close, a un paso de ganar el Óscar o el premio a peor actriz

Glenn Close siempre ha estado a un paso de ganarse el Óscar. En el 2019 estaba cantado que el premio era suyo por su trabajo de interpretación en el drama The Wife, en la categoría de mejor actriz, pero no se lo llevó. Su talento la ha puesto en el grupo de los candidatos a la estatuilla dorada en otras ocasiones: como una amante desquiciada en Atracción fatal, o como un hombre con un gran secreto en Albert Nobbs, que dirigió el colombiano Rodrigo García, al igual que en Amistades peligrosas; la comedia The Big Chill; The Natural y El mundo según Garp.



Varios (y buenos) intentos que no se capitalizaron para Close, que ahora vuelve a tener esta experiencia con Hillblily: una elegía rural, un drama con tono familiar que la tiene nominada ahora en el apartado de mejor actriz de reparto a los Óscar que se entregan el domingo.



Sin embargo, hay un pero: también está en la lista de los Razzies, galardones a lo peor del cine o, mejor dicho, los ‘anti-Óscar’. Close compite como peor actriz de reparto, junto con Lucy Hale y Maggie Q (La isla de la fantasía); Kristen Wiig por Wonder Woman 1984 y Maddie Ziegler por Music.



Los Razzies también reconocieron en Hillbilly: una elegía rural que tenía potencial para las categorías de peor director (Ron Howard) y peor guion.

Como si el contraste no fuera ya pintoresco, la cinta de Glenn Close y Amy Adams suma una nominación al Óscar en el apartado de maquillaje.



No es la primera vez que una actriz recibe ambas nominaciones. Amy Irving estuvo en esa posición en 1984 por la película Yentl; así como James Coco, que fue postulado en ambos en 1982. Ninguno ganó nada.



Pero, más allá de esos datos, ¿es buena Hillbilly: Una elegía rural? La respuesta es clara: no es tan mala como muchos han dicho, pero no es una producción que vaya a cambiar el panorama del cine contemporáneo.



Todo gira en torno a J. D. Vance, un estudiante de derecho que se prepara para una entrevista que puede llevarlo a tener el trabajo de su vida. Todo se complica cuando recibe una llamada de su familia y tiene que ayudar a su madre, que vive en una zona rural del condado de Ohio.



Escena del roda de j Hillbilly: una elegía rura, con Amy Adams.l Foto: Netflix

Desde el principio, el filme juega con una narración entre el presente y el pasado, mostrando la infancia del protagonista y el estilo de vida de sus allegados, que parecen arrinconada a un costado del sueño americano. La ‘América profunda’, dirían algunos, o gente sencilla atrapada en sus carencias materiales o emocionales.



J. D. vive con su madre, una enfermera que no ha podido lidiar con sus problemas con las drogas, junto con una abuela (Close) que se convierte en el polo a tierra de una familia fracturada. La trama lo sigue como alguien que trata de ser diferente y de crecer, en un argumento que se mueve en el melodrama.



Hay una tributo al valor de la familia, pero a la vez queda muy clara la intención de manipulación emocional.



Por momentos se siente sosa, y en otros brilla gracias a la actuación de una Glenn Close físicamente convertida en una mujer mayor golpeada por la vida y un tanto caricaturesca, pero que consigue en sus intervenciones elevar el relato.



A ella se une una Amy Adams que ofrece un buen duelo actoral con su madre en la ficción. Todo es una batalla por afrontar las adversidades (que son muchas), que se nota excesiva y gracias al metódico ejercicio de meterse en el personaje que siempre asombra de Glenn Close parece tener un brillo de esperanza.

Close Es una verdadera leyenda en Hollywood, aun cuando –todavía– no ha ganado el premio Óscar. Foto: Fotograma The Wife

Sería muy raro que la actriz de 74 años se llevara el Óscar, puesto que tiene a unas contendoras de peso como Olivia Colman (que ‘le quitó’ el del 2019) por The Father o a Amanda Sey-fried, que hace un gran papel en Mank.



Y si se lo dan, daría la sensación de que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas le está rindiendo un reconocimiento tardío a su gran carrera, algo así como un premio de consolación. Ella no lo merece, como tampoco el Razzie, ya que su presencia en Hillbilly: una elegía rural es una de las pocas razones para no abandonar la historia antes de que se acaben los créditos.



Andrés Hoyos Vargas

