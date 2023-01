El cine se prepara para la llegada de ‘Gladiador 2’. Según la página especializada ‘Deadline’, la segunda parte de ‘Gladiator’ seguirá encaminada en la historia de ‘Lucius’, hijo de ‘Lucila’. Hasta el momento, no es segura su fecha de lanzamiento, ya que apenas se iniciarán las grabaciones.

‘Gladiador’ fue estrenada en el 2000 y, 23 años después, recordamos a los actores que hicieron parte del elenco de la primera parte, como Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, entre otros.



La cinta se enfoca en la historia del general romano ‘Máximo’, quien es envidiado por ‘Cómodo’, el hijo de ‘Marco Aurelio’. Así entonces, ‘Máximo’ debe escapar de sus asesinos; sin embargo, no puede evitar la muerte de su familia y debe convertirse en gladiador para saciar su sed de venganza.

Russell Crowe

Crowe fue el general hispanorromano ‘Máximo Décimo Meridio’, quien lideró al Ejército romano hacia una gran victoria sobre las tribus germánicas cerca de Vindobona. Allí, puso fin a una larga guerra en el límite del imperio romano.

Russell Crowe fue ganador a Mejor actor de miniserie o telefilme en los premios Globo de Oro en el año 2020. Foto: Universal Studios / Instagram: @russellcrowe

Actualmente, tiene 58 años de edad y ha sido parte de grandes producciones como ‘Noé’, ‘El luchador’, ‘Robin Hood’ y ‘Fuera de control’. Cuando Crowe estuvo en ‘Gladiador’ tenía 35 años y fue candidato a llevarse el premio ‘Mejor actor de drama’ en los Premios Globo de Oro. El gran reconocimiento por su esplendorosa actuación fue el premio Óscar a 'Mejor actor' en 2001.

Joaquin Phoenix

Fue el emperador romano ‘Cómodo’ que tenía pasión por presenciar espectáculos de gladiadores, gusto que lo llevó a participar en algunos vistiéndose como los mismos combatientes. Gracias a su gran actuación, fue nominado al Premio Oscar y al Globo de Oro como mejor actor secundario. Cuando hizo parte del elenco de dicha producción contaba con 26 años de edad.



Joaquin Phoenix nació en Puerto Rico en 1974. Foto: Universal Studios/ Instagram: @joaquinphoenixofflcial

Hoy en día tiene 49 años y ha participado en películas como ‘Señales’, ‘Ella’, ‘Guasón’, ‘Napoleón’ y una producción que promete ser un éxito en este 2023, ‘Beau is Afraid’.

Connie Nielsen

Con su papel de ‘Lucila’, fue la primera amante de ‘Máximo’ e hija mayor de ‘Marco Aurelio’ que se había quedado viuda. Gracias a su papel, Nielsen estuvo nominada a los Premios Empire como mejor actriz, Premio Blockbuster Entertainment como actriz de reparto favorita, Premio de la Sociedad de Críticos de Cine de Las Vegas como mejor actriz de reparto y Premio del Sindicato de Actores al mejor reparto.

Connie Nielsen además de ser actriz también es una talentosa bailarina. Foto: Universal Studios / Instagram: @ connienielsenofficial

Cuando hizo parte de la película estrenada en el 2000, tenía 34 años. Hoy, a sus 57 años, luce hermosa y radiante. Nielsen no solo se robó los corazones de muchos en dicha producción, también logró hacerlo en otras grabaciones como las de ‘El abogado del diablo’, ‘Inheritance’, ‘Mujer maravilla’ y ‘La cacería’.



Djimon Hounsou

En ‘Gladiador’, Hounsoun fue ‘Juba’, un miembro de una tribu numidia. Fue atrapado en su casa junto a su familia por varios comerciantes de esclavos. Luego de un tiempo, ‘Juba’ se convirtió en el mejor aliado y amigo de ‘Máximo’.



Cuando Hounsoun fue parte de la película, contaba con 45 años y fue nominado a los premios Blockbuster Entertainment Awards, San Diego Film Critics Society Awards, Black Reel Awards, Image Awards, Premios Independent Spirit, Satellite Awards y ShoWest Convention; en todos como mejor actor de reparto.

El debut cinematográfico de Djimon Hounsou fue en Without You I'm Nothing. Foto: Universal Studios / Instagram: @djimon_hounsou

A sus 58 años ha sido parte de grandes e importantes películas como ‘La leyenda de Tarzán’, ‘Diamante de sangre’, ‘Elephant White’ y ‘Tan distinto como yo’.

Giannina Facio

Fue la esposa del general hispanorromano ‘Máximo Décimo Meridio’ y logró convertirse en el amor platónico de muchos hombres en dicha época. Cuando llegó a ser parte del elenco de ‘Gladiador’ tenía 44 años. Hoy, a sus 67, sigue siendo una mujer glamurosa y talentosa.

Actualmente es la pareja sentimental del director de cine, Ridley Scott. Foto: Universal Studios / EFE

Facio ha participado en los elencos de ‘Un buen año’, ‘Red de mentiras’, ‘Cruzada’, ‘Robin Hood’, entre otras.



Como productora estuvo a cargo de ‘Matchstick Men’ (2003), ‘Tristan & Isolde’ (2006), ‘Concussion’ (2015), ‘Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House’ (2017) y ‘House of Gucci’ (2021).

KAROL TATIANA RODRÍGUEZ SORACÁ

Tendencias EL TIEMPO