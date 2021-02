Gina Carano, de 'The Mandalorian', fue despedida por sus comentarios

Gina Carano, una de las caras más conocidas de The Mandalorian, no volverá a las historias de "Star Wars" debido a una nueva polémica en las redes sociales que, entre otras cosas, comparaba la situación política de Estados Unidos con la Alemania nazi.



"Gina Carano no trabaja actualmente para Lucasfilm y no hay planes de que lo haga en el futuro", dijo un portavoz de la compañía que gestiona "Star Wars" en un comunicado recogido por medios estadounidenses. "En cualquier caso, sus publicaciones en las redes sociales denigrando a la gente basándose en sus identidades culturales y religiosas son aberrantes e inaceptables", añadió.

No es la primera vez que la intérprete, que da vida al personaje de Cara Dune en la ficción protagonizada por el chileno Pedro Pascal, es objeto de críticas por sus planteamientos políticos, ya que anteriormente ha compartido bulos sobre el coronavirus y las vacunas, y también otras "bromas" sobre las personas transgénero de las que luego se retractó.

En esta ocasión, Carano publico en Instagram una fotografía de guerra del siglo pasado con el siguiente texto: "Los judíos fueron golpeados en las calles no por soldados del nazismo, sino por sus vecinos. Incluso por niños". "Como la historia se altera, la mayoría de la gente no se da cuenta de que para llegar al punto en que los soldados nazis pudieran arrestar fácilmente a miles de judíos, el gobierno provocó antes que sus propios vecinos los odiaran simplemente por ser judíos. ¿En qué se diferencia eso de odiar a alguien por sus opiniones políticas?", publicó la actriz.

Si bien el mensaje no reflejaba una alineación política, a ese texto le siguió una foto de un hombre con la cabeza cubierta de mascarillas y el texto: "Mientras tanto en California".



Carano se ha mostrado en otras ocasiones contraria al uso de mascarillas y ha apoyado comentarios que aseguran que no existe el racismo en Estados Unidos y que los seguidores del expresidente Donald Trump son tratados injustamente.



Una vez se burló de los pronombres con los que ciertas personas transgénero piden ser identificadas, pero después retiró esta broma de mal gusto tras "comprender" el asunto gracias a una explicación de Pedro Pascal.

La actriz, que también ha participado en cintas como "Deadpool" (2016) y que fue una figura de las artes marciales, borró ambas publicaciones. "Han buscado (en Lucasfilm) una razón para despedirla durante dos meses y lo de hoy fue la gota que colmó el vaso", dijo una fuente de la compañía a The Hollywood Reporter.



Esta revista aseguró también que Lucasfilm tenía previsto presentar en diciembre un nuevo proyecto televisivo de Star Wars con Gina Carano como protagonista, pero ese plan saltó por los aires tras sus numerosas controversias en las redes sociales.

