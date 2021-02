Duro mensaje de Gina Carano a Disney, que la sacó de 'The Mandalorian'

“Estoy enviando un mensaje de esperanza a todos los que viven con el temor de ser cancelados por la turba totalitaria. Acabo de comenzar a usar mi voz, que ahora es más libre que nunca, y espero que inspire a otros a hacer lo mismo. No pueden cancelarnos si no se lo permitimos”, escribió en un mensaje la actriz.



En contexto: Gina Carano, de 'The Mandalorian', fue despedida por sus comentarios

Carano, de 38 años generó polémica al hacer comentarios políticos muy fuertes e hizo una comparación con la política de Estados Unidos con la Alemania nazi. Eso llevó a que fuerza sacada de la famosa serie de Disney. Antes se había referido al coronavirus y reveló una postura radical en sus mensajes en redes sociales.

“Sus publicaciones en las redes sociales denigrando a la gente basándose en sus identidades culturales y religiosas son aberrantes e inaceptables", se dijo en un comunicado de Lucasfilm, responsable de la saga de Star Wars y de la producción derivada de Disney+.

La actriz aseguró que está trabajando en un proyecto cinematográfico que será promovido por la web de derecha The Daily Wire FACEBOOK

La actriz aseguró que está trabajando en un proyecto cinematográfico que será promovido por la web de derecha The Daily Wire, que se encargará de llevar esa película a la realidad. Por ahora se especula que sea una trama de acción (género por el que Carano es famosa, con producciones como Hardwire, Deadpool o Rápido y Furioso 6)



