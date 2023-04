Después de dos temporadas como una inteligencia artificial, en 'Gestas del tiempo', Clío (Norma Nivia) ya es una humana. Incluso, sus gestos se han suavizado y es más ágil en sus movimientos.



Y vino a pedir ayuda a sus nuevos aliados para que no se olvide la historia del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, ocurrido el 9 de abril de 1948.



Esta propuesta de Canal Institucional incluye videojuegos, ficción histórica y reality. Los aliados para salvar la historia en esta temporada son Angie Paola Roa y María Alejandra Lara (Boyacá), Doguin Esteban López (Tolima), Johan Navarrete (Meta), Laura Sarmiento (Valle del Cauca), Laura Morales (Casanare), Nicolás Barbosa (Cundinamarca) y Lina Higuera, María Fernanda Ricaurte y Mateo Rozo (Bogotá).

Mientras ven las escenas, los concursantes reciben las preguntas y las instrucciones de Clío. Su fin es no dejarse vencer y conocer muy bien la historia del Bogotazo.



Clío va recorriendo la ciudad en 1948, en los días anteriores y posteriores al asesinato de Gaitán. Su deseo es que cada detalle quede en la historia y la memoria.



Pero, como siempre, Barbarin (Juan Pablo Barragán) se interpone y quiere eliminar los datos y momentos claves de este hecho.



“Personificar a una inteligencia artificial ha sido un reto maravilloso, he aprendido mucho de historia, recordando lo que me habían enseñado y también conociendo los hechos desde cero. Me parece lindo que Clío evolucione para convertirse en humana, todos necesitamos su fe. En eso me parezco al personaje, soy sensible ante los actos violentos, pero creo que el lado bueno de las personas predomina al final”, dijo Norma Nivia en el lanzamiento de la producción.

Las temporadas anteriores de Gestas del tiempo tuvieron la Independencia de Colombia y la guerra de los Mil Días como ejes.