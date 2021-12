Álvaro García insiste: “Es RTVC, RTVC, así, como lo estoy diciendo”, cuando alguien se confunde con el nombre del Sistema de Medios Públicos que gerencia desde febrero del 2020.



Y tiene razón. Esta sigla reúne a Señal Colombia, Canal Institucional, Radio Nacional de Colombia, Radiónica, Señal Memoria y RTVCPlay, marcas poderosas de lo público.

Llegó poco antes de declararse la pandemia y en este tiempo ha logrado, entre otros, lanzar el informativo de RTVC, implementar un modelo de producción convergente entre los distintos medios y plataformas, modernizar tanto el sistema informativo como las instalaciones, que ahora cuentan con varios estudios nuevos.



Igualmente, aunque se sigue adelante con el mercado de coproducciones, la entidad ha hecho trabajos propios, como Freestyle total, Literatu-ver, Profe en tu casa, Territorio mágico, Músicas para salvar el mundo y La ruta del Magdalena.



En radio, dice sentirse muy contento de las emisoras de paz, que nacieron en el acuerdo de La Habana, y que apoyan a Radio Nacional y las marcas de RTVC.

Filósofo de la Universidad de los Andes, trabajó en Noticias Uno y el Noticiero de las Siete y fue director de Noticias de RCN. Y contestó el cuestionario televisivo.



¿De qué marca era el televisor de su casa cuando era niño?



El primero en mis recuerdos es Philips, de tubos. Se prendía, sonaba un pito y después de unos segundos se veía la imagen.



¿Cuál fue su primer amor platónico de TV?



Gatúbela, la villana de Batman, en la serie que protagonizó Adam West.

¿De qué tamaño es su televisor?



Tengo uno de 45 pulgadas en el estudio, cinco en mi oficina de 45” y uno de 60” en mi habitación.



¿Se imagina el mundo sin un control remoto?



No, sería como renunciar a la posibilidad de viajar a donde yo quiera, en el momento que quiera.

¿Conoció el mundo con un solo canal?



Con tres: uno era el educativo. Los otros, cadena 1 y cadena 2, en blanco y negro.



¿Sabe qué era el Canal A?



El que recuerdo fue un proyecto de varias programadoras que juntó importantes empresas y productoras, y que se marchitó con la llegada de los privados. En su momento fue un hit…

¿Quién es su presentador favorito?



He tenido la fortuna de trabajar con muchos, hombres y mujeres extraordinarios, pero por consistencia, foco y versatilidad me quedaría con Jorge Alfredo Vargas… De RTVC Noticias, me gustan todos.



¿Oyó alguna vez la frase ‘lástima que la TV no sea en colores’?



Claro. Me desquité en 1974, cuando pude ver, por primera vez en una pantalla –en la casa de un amiguito de mi barrio–, el verde rechinante de una cancha de fútbol, gran sensación.



¿Cuál era el programa que más disfrutaba cuando era niño?



Topo Gigio, Batman y Plaza Sésamo. Luego, El super agente 86.



¿Qué es lo que más ve en televisión?



Noticias, documentales y deportes… A veces cine.



¿Cuál es su comercial favorito de todos los tiempos?



Higuita con el escorpión, de Frutiño; el del orejón de Bavaria es inolvidable. Y los de Davivienda del lugar equivocado.

¿Con quién ve TV?



Con mi esposa. Si son deportes, solito. Ella no soporta, por ejemplo, una buena pelea de UFC.



¿Cuál fue la última telenovela que vio de principio a fin?



'Betty la fea', la disfruté mucho porque la hicieron mis amigos y colegas. Y cuando la vuelvo a ver, siempre encuentro algo nuevo y genial.



¿Qué serie está viendo en este momento?



Gracias a María Alejandra, mi esposa, veo muchas series históricas y de detectives del norte de Europa. Me encanta Chicago PD: buena acción y argumentos impactantes, y claro, las de RTVCPlay. Esa pregunta es como escoger entre los hijos, todas son lo máximo…

¿Cuál es su plataforma de streaming favorita?



RTVCPlay me divierte y me sorprende mucho. Netflix es muy entretenida…



¿Alguna vez ha atacado la pantalla de un televisor por un partido de fútbol?



No, pero casi. En cambio, esa pantalla sí me ha oído decir cosas terribles, especialmente en partidos de Millos o de Colombia.



¿Cuál es la mejor serie que ha visto?



Black Mirror y recientemente en Señal Colombia de RTVC, Emma Reyes.

¿Cuántas horas diarias pasa frente al televisor?



En total, 4 o 5.



¿Cuál fue la última película que vio en televisión?



'Cóndores no entierran todos los días', en RTVCPlay…



¿Alguna vez vio un reinado?



No, pero los transmití y los registré como reportero. Recuerdo mucho los que cubrí para TV con Jaime Garzón, uno de los más lindos recuerdos que tengo de mi trabajo como productor y periodista.

¿Se acuerda de 'Guerra de estrellas'?



¡Sí! ‘Karina, dame la p’. Hace poco vi unas cápsulas muy divertidas del programa –con Saúl García y Karina– hechas por Señal Memoria.



¿Cuál es su actor o actriz favorita?



Tengo dos: Enrique Carriazo y Andrés Parra. Genios.

