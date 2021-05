George Clooney cumple 60 años: estos son sus papeles entrañables

Con casi un centenar de producciones en su carrera, George Clooney es de los actores más carismáticos de su generación.

Nominado en ocho oportunidades al Óscar, como director, productor y actor, y ganador de dos estatuillas, este 6 de mayo cumple 60 años. Aquí recordamos sus personajes icónicos:

'Ocean's Eleven' (2001)

Había un ensamble de estrellas: Brad Pitt, Matt Damon, Don Cheadle, Carl Reiner, Casey Affleck, Andy García, Julie Roberts...pero el alma de la historia de George Clooney, la cabeza de la carismática banda de ladrones.

'Syriana' (2005)

Un thriller que involucra petroleras estadounidenses y espionaje en Oriente Medio le han dejado, por ahora, el único Óscar como mejor actor secundario por la interpretación de un agente de la CIA.

'Up in the Air' (2009)

La historia de un exitoso ejecutivo de un bufet de abogados que pasa más tiempo en los aviones que en la tierra y que tiene el terrible trabajo de despedir empleados en recortes empresariales. Este papel le significó a Clooney una nueva nominación al Óscar.

'Michael Clyton' (2007)

Ni abogado ni policía, su trabajo es limpiar la imagen de los clientes de un prestigioso bufete en Nueva York.

'Gravedad' (2013)

De la mano del mexicano Alfonso Cuarón, Clooney vive su odisea espacial, cuando intenta sobrevivir en medio de los escombros del espacio.

'O Brother, Where Art Thou?' (2000)

Con el humor ácido de los hermanos Coen, Clooney da vida a un tipo arrogante al que la audiencia termina adorando. En una odisea fantástica que transcurre en el sur de Estados Unidos, tres amigos buscan un tesoro.

